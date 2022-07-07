У Білгороді російські ракети вдарили по своїх (відео)

Військові РФ планували вдарити "Іскандерами" по українському Харкову, але ракети не змогли нормально злетіти.

У ніч проти 7 липня в прикордонному місті Білгороді (РФ) російські ракети, якими військові намагалися вдарити по Україні, розірвалися в небі. Відео опублікували одразу кілька телеграм-каналів.

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На кадрах видно, як ракети злітають поряд із багатоповерхівками. У деяких із них ще горить світло.

Але замість того, щоб ударити по Харкову, як планували російські військові, кілька ракет повисли в небі над Білгородом, а потім розірвалися просто над житловими будинками.

У російських соцмережах очевидці почали писати про те, що дві ракети "Іскандер" не змогли нормально злетіти, розірвалися та впали на околицях Білгорода.

Нагадаємо, що внаслідок нещодавнього обстрілу в Білгороді загинула родина українських біженців. Як повідомив голова Дергачівської міськради В'ячеслав Задоренко, внаслідок удару загинули 3 особи, в тому числі маленька дитина.

Раніше Фокус писав про те, що обстріл російського Білгорода 3 червня також прокоментував радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, існує чотири причини, чому місто постраждало від ракетного удару.

Насамперед Подоляк відзначив "надійність і точність" російських ракет у контексті ураження цивільної інфраструктури в Києві, Одесі та Кременчуці. Друга причина полягає в низькій професійній кваліфікації російських операторів протиповітряної оборони.

У висновку радник згадав якийсь промисел і зазначив, що якщо комусь може здатися, що дії російської армії суперечать здоровому глузду, слід пам'ятати про цю війну, яка суперечить цьому здоровому глузду.