Чотири причини: Подоляк прокоментував ракетні удари по Бєлгороду

На думку радника голови ОП, російська армія завдала удару по своїх же містах як провокацію, щоб звинуватити потім Україну, і тим самим зірвати постачання західної зброї.

Радник голови ОП Михайло Подоляк у своєму Telegram пояснив обстріл Бєлгорода, який стався сьогодні вночі, 3 липня. За його словами, існує чотири причини, чому місто постраждало від ракетного удару.

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Насамперед Подоляк виділив "надійність і точність" російських ракет у контексті ураження цивільної інфраструктури в Києві, Одесі та Кременчуці. Перше, на що звернув увагу радник, — можливість атаки своїх міст Збройними силами РФ.

"Атака своїх міст (коли росіяни шкодували своїх співвітчизників?) власними ракетами як провокація, щоб звинуватити Україну в обстрілі російських міст і зірвати постачання західної зброї", — написав Подоляк і додав, що така тактика хоч і примітивна, але зовсім у стилі російської пропагування.

Друга причина полягає в низькій професійній кваліфікації російських операторів протиповітряної оборони.

"В "інтелектуальних" операторів російських систем ППО явно ростуть руки з місць, де нормальні люди мають інші частини тіла", — вважає Подоляк.

Далі радник глави ОП почав розмірковувати в релігійній та містичній площині. За його словами, вибухи в Бєлгороді — це неминуча карма за Маріуполь, Кременчук, Харків, Бучу, Сєвєродонецьк та інші українські міста, які зазнали ударів з боку окупантів. Тому рано чи пізно завжди доводиться платити за рахунками, переконаний Подоляк.

У висновку радник згадав певний промисел і зазначив, що якщо комусь може здатися, що дії російської армії суперечать здоровому глузду, слід пам'ятати про цю війну, яка суперечить цьому здоровому глузду.

"Божий промисел. Тому, що не можна бути такими брехливими пекельними чортами", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу в Бєлгороді загинула родина українських біженців. Як повідомив голова Дергачівської міськради В'ячеслав Задоренко, внаслідок удару загинуло 3 людей, зокрема маленька дитина.

Сьогодні вночі по Бєлгороду завдано ракетного удару. За попередніми даними, постраждало 11 багатоквартирних та 39 приватних будинків. Також відомо, що загинули п'ятеро людей і четверо постраждали.