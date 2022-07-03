Четыре причины: Подоляк прокомментировал ракетные удары по Белгороду

По мнению советника главы ОП, российская армия нанесла удар по своим же городам в качестве провокации, чтобы обвинить потом Украину, и тем самым сорвать поставки западного оружия.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в своем Telegram дал объяснения обстрелу Белгорода, которое произошло сегодня ночью, 3 июля. По его словам, существует четыре причины, почему город пострадал от ракетного удара.

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Прежде всего Подоляк отметил "надежность и точность" российских ракет в контексте поражения гражданской инфраструктуры в Киеве, Одессе и Кременчуге. Первое, на что обратил внимание советник — возможность атаки своих городов Вооруженными силами РФ.

"Атака своих городов (когда россияне жалели своих соотечественников?) собственными ракетами в качестве провокации, чтобы обвинить Украину в обстреле российских городов и сорвать поставки западного оружия", — написал Подоляк и добавил, что такая тактика хоть и примитивна, но совершенно в стиле российской пропаганды.

Вторая причина заключается в низкой профессиональной квалификации российских операторов противовоздушной обороны.

"У "интеллектуальных" операторов российских систем ПВО явно растут руки из мест, где у нормальных людей находятся другие части тела", — считает Подоляк.

Далее советник главы ОП начал рассуждать в религиозной и мистической плоскости. По его словам, взрывы в Белгороде — это неизбежная карма за Мариуполь, Кременчуг, Харьков, Бучу, Северодонецк и другие украинские города, которые подверглись ударам со стороны оккупантов. Поэтому, рано или поздно всегда приходится платить по счетам, убежден Подоляк.

В заключении советник упомянул некий промысел и отметил, что если кому-то может показаться, что действия российской армии противоречат здравому смыслу, то следует помнить об этой войне, которая противоречит этому здравому смыслу.

"Божий промысел. Потому что нельзя быть такими лживыми адскими чертями", — подытожил Подоляк.

Напомним, что в результате обстрела в Белгороде погибла семья украинских беженцев. Как сообщил глава Дергачевского горсовета Вячеслав Задоренко, в результате удара погибло 3 человека, в том числе и маленький ребенок.

Сегодня ночью по Белгороду был нанесен ракетный удар. По предварительным данным, пострадало 11 многоквартирных и 39 частных домов. Также известно, что погибли пять человек и четверо пострадавших.