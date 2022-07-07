В Белгороде российские ракеты ударили по своим (видео)

Военные РФ планировали ударить "Искандерами" по украинскому Харькову, но ракеты не смогли нормально взлететь.

В ночь на 7 июля в приграничном городе Белгороде (РФ) российские ракеты, которыми военные пытались ударить по Украине, разорвались в небе. Видео опубликовали сразу несколько телеграмм-каналов.

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На кадрах видно, как ракеты взлетают рядом с многоэтажками. В некоторых из них еще горит свет.

Но, вместо того, чтобы ударить по Харькову, как планировали российские военные, несколько ракет повисли в небе над Белгородом, а затем разорвались прямо над жилыми домами.

В российских соцсетях очевидцы начали писать о том, что две ракеты "Искандер" не смогли нормально взлететь, разорвались и упали в окрестностях Белгорода.

Напомним, что в результате недавнего обстрела в Белгороде погибла семья украинских беженцев. Как сообщил глава Дергачевского горсовета Вячеслав Задоренко, в результате удара погибло 3 человека, в том числе и маленький ребенок.

Ранее Фокус писал о том, что обстрел российского Белгорода 3 июня также прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк.По его словам, существует четыре причины, почему город пострадал от ракетного удара.

Прежде всего Подоляк отметил "надежность и точность" российских ракет в контексте поражения гражданской инфраструктуры в Киеве, Одессе и Кременчуге. Вторая причина заключается в низкой профессиональной квалификации российских операторов противовоздушной обороны.

В заключении советник упомянул некий промысел и отметил, что если кому-то может показаться, что действия российской армии противоречат здравому смыслу, то следует помнить об этой войне, которая противоречит этому здравому смыслу.