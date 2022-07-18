Проміняли сина на "Ладу": в РФ сім'я загиблого на війні в Україні купила авто на "гробові"

Батько загиблого росіянина вирішив витратити компенсацію від держави на нову машину. Уперше чоловік проїхався на ній на цвинтар.

У програмі російського пропагандиста Дмитра Кисельова показали сюжет про те, як мешканець Саратовської області отримав компенсацію — "гробові" — від влади за загибель сина в Україні. Гроші росіянин вирішив витратити на нову "Ладу". Уривок передачі "Вести недели" від 17 липня опублікували користувачі соціальної мережі Twitter.

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"Нова Lada куплена на те, що в народі називають "гробовими", а офіційно — одноразовою допомогою сім'ї загиблого… Виїжджає вперше — на цвинтар", — говорить ведучий сюжету.

Журналісти повідомили, що йдеться про сім'ю загиблого в Україні російського військовослужбовця Олексія Малова. Його батько розповів, що Олексій мріяв саме про білу "Ладу", й тому було ухвалено рішення купити цей автомобіль на згадку про сина.

"Як діди та прадіди він бився із фашизмом", — каже закадровий голос.

Що за "гробові"?

Зазначимо, що указ про виплати військовослужбовцям та їхнім сім'ям, які беруть участь у війні проти України, президент РФ Володимир Путін підписав 5 березня. Близьким військових, які загинули в процесі "спецоперації", виплачують по 5 млн рублів (приблизно 2,5 млн грн), а поранені, зі свого боку, отримують по 3 млн рублів (майже 1,5 млн грн).

Раніше ми писали про те, як жителі російського Бєлгорода руйнують власні будинки, щоб видати пошкодження за нібито обстріли з боку Збройних сил України. Так аферисти хочуть змусити владу виплачувати їм компенсації.

Також Фокус розповідав, як у середині травня під Харковом загинув 21-річний російський солдат, який пішов на війну проти України, щоб заробити грошей на пластичну операцію.