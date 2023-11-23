Навіть похвалив: Медведєв відвідав завод із виробництва БПЛА для війни в Україні (відео)

На площах індустріального парку під Москвою розмістили виробництво ракет С-400, а тепер випускатимуть ще й військові дрони, розповіли ЗМІ. Приміщення для випуску БПЛА показав помічник Путіна Дмитро Медведєв.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відвідав індустріальний парк "Руднєво", на якому налагодили випуск безпілотних літальних апаратів. Російський політик заявив, що площі парку використають для виробництва дронів для російсько-української війни. Про візит Медведєва в індустріальний парк розповіло агентство "РИА Новости" в Telegram-каналі.

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РосЗМІ розмістило короткий відеосюжет, у якому показало кадри з Федерального центру безпілотних авіаційних систем (ФЦ БАС), розташованого в ІП "Руднєво". На відео можна помітити просторі приміщення, в яких стоять близько десятка БПЛА вертолітного типу завдовєки 4 м, заввишки 2 м та завширшки 1,5 м (орієнтовно). Також у кадр потрапили цехи, де відбувається збирання електроніки.

Медведєв підсумував візит на урядовій нараді, позитивно відзначивши можливості центру.

"Технологічні майданчики центру дозволяють вітчизняним компаніям розробляти й виробляти високотехнологічні авіаційні системи", — сказав соратник Путіна.

Російський політик заявив, що безпілотні авіаційні системи стали "особливо затребувані", на що Кремль "не чекав". Однак зараз на фронті в Україні масово використовують недорогі дрони, чого раніше не було. Тому, підсумував росіянин, "є завдання налагодити [виробництво БПЛА — ред.], що й робиться в індустріальному парку та в деяких інших місцях".

Зброя РФ — деталі

Зазначимо, індустріальний парк "Руднєво", в якому планують випускати дрони для війни, розташований на південно-східній околиці Москви. Парк має площу 200 тис. кв. м і 19 виробничих корпусів, вказується на відповідному сайті.

Які координати інтустріального парку "Руднєво" під Москвою Фото: Google maps

ІП "Руднєво" вже з'являвся в повідомленнях українських ЗМІ. Зокрема, навесні 2023 року писали, що парк планував відвідати президент РФ Володимир Путін, і тому ця місцевість особливо цікавила ГУР Міноборони. У жовтні стало відомо, що Кремль розмістив там виробництво ракет С-400 — за пів кілометра від житлових будинків.

Водночас росЗМІ днями розповіли про поповнення в арсеналі ЗС РФ — про нову техніку, яку вже випустили або готуються випустити. Зокрема, Фокус писав про п'ять підводних човнів, на які виділили 2,5 млрд дол. і мають збудувати на верфях "Севмаш". Також міністр оборони РФ Сергій Шойгу вихвалявся кількома субмаринами, катерами та фрегатами, які у 2023 році вже випустила російських військова промисловість.

Нагадуємо, експерт проаналізував, як відобразиться на економіці Росії переведення промисловості на воєнні рейки. Водночас у західних ЗМІ пояснили, чому, на думку групи експертів, ЗСУ досі не використали техніку, яку отримали від США.