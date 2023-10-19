У Москві завод із випуску ракет для ППО побудували за 500 метрів від житлових будинків, — росЗМІ

За даними журналістів, індустріальний парк "Руднєво", де планується випуск ракет, розташований у безпосередній близькості від житлових будинків.

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У Москві на території індустріального парку "Руднево" завершили будівництво заводу, переданого оборонному підприємству "Алмаз-Антей". Незабаром на території заводу планують запустити виробництво ракет для систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на пресслужбу уряду Москви.

Зазначається, що на відкритті заводу був присутній мер Москви Сергій Собянін, голова російського Міноборони Сергій Шойгу, а також міністр промисловості й торгівлі Денис Мантуров.

В уряді Москви повідомили, що завод побудували за вісім із половиною місяців, що стало рекордом.

Гендиректор "Алмаз-Антей" Ян Новіков заявив, що, згідно з планами, концерн запустить виробництво ракет до жовтня 2024 року.

"Сьогодні ми приймаємо естафету. Перед нами стоїть не менш фантастичне завдання: у найкоротші терміни змонтувати обладнання, навчити людей, випустити контрольну партію", — уточнив Новіков. За даними уряду Москви, завод буде обробляти, збирати й випробовувати продукцію, що випускається.

Видання "Важливі історії" звернуло увагу на те, що індустріальний парк "Руднєво", де планується запустити виробництво ракет, розташований у безпосередній близькості з житловими будинками. Завод від найближчого будинку відділяють близько 500 метрів, згідно з "Яндекс Картами".

Будівництво заводу було розпочато 2020 року, а в серпні минулого року мер Москви Собянін сказав, що поява індустріального парку вирішує проблему нестачі робочих місць.

З його слів, район Некрасівка будувався "як житловий спальний район у найгірших традиціях минулого — без робочих місць, без об'єктів соцкультпобуту". Поява парку проблему вирішує, зазначив мер.

Нагадаємо, що західні експерти детально описали наслідки удару по аеродромах ЗС РФ.

Також 19 жовтня повідомлялося про удар по Криму: ракети влучили у склад боєприпасів Чорноморського флоту.