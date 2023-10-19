Удар ATACMS по аеродромах РФ: західні експерти детально описали наслідки атаки (фото)

Аналітики підкреслили, що ракети ATACMS з касетною бойовою частиною ідеально підходять для ураження "м'яких" цілей, таких як вертольоти, літаки, радари систем ППО тощо.

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Західні військові експерти проаналізували супутникові знімки, на яких було зафіксовано наслідки ракетного удару по аеродромах із російською технікою в Бердянську. Загалом вони підтвердили дані українських офіційних осіб про ступінь руйнування внаслідок атаки балістичних ракет із касетними боєприпасами. Про детальний аналіз наслідків ракетного удару розповіли 18 жовтня оглядачі The War Zone.

На супутникових знімках Planet Labs видно, що вздовж головної злітно-посадкової смуги та прилеглих до неї руліжних доріжок у східній частині аеропорту Бердянська є щонайменше дев'ять виразних слідів пожежі, здебільшого з уламками. Місця з вигорілими ділянками збігаються з місцями стоянок російських вертольотів на більш ранніх знімках.

Супутниковий знімок аеродрому в Бердянську. Джерело: Planet Labs

Уздовж довгої руліжної доріжки, що йде паралельно до основної злітно-посадкової смуги, припарковано ще щонайменше три гелікоптери, але зі знімків неможливо визначити, чи зазнали вони якихось пошкоджень, чи ні. Уздовж східної частини основної злітно-посадкової смуги ведеться активна робота з прибирання пошкоджених і зруйнованих вертольотів та інших уламків.

Також уже з'явилися фотографії нерозірваних суббоєприпасів на землі в Бердянську.

"Їхнє знешкодження потребуватиме принаймні деякого часу і, своєю чергою, може ускладнити роботу з відновлення польотів на передовій оперативній базі в повному обсязі", — зазначили аналітики.

Супутниковий знімок аеродрому в Бердянську. Джерело: Planet Labs

Водночас при найближчому розгляді знімків не видно пошкоджень ні систем ППО, ні іншої спеціальної техніки, ні великих споруд. Однак було наголошено, що касетні боєприпаси, подібні до тих, що містяться в ракетах ATACMS, які отримала Україна, можуть легко завдати значної шкоди або знищити цілі таким чином, що їх неможливо буде побачити на наявних супутникових знімках.

При цьому було наведено характеристики поставлених Україні ракет ATACMS. Вони мають бойову частину, що складається з 950 відносно невеликих суббоєприпасів M74. І хоча площа їхнього розсіювання залежить від висоти викиду, типова площа ураження боєголовки MGM-140A становить близько 110 000 кв. метрів.

Останки боєголовки MGM-140A ATACMS Block I

Експерти акцентували на тому, що касетні боєголовки ракет ATACMS ідеально підходять для знищення таких "м'яких" цілей на відкритому просторі, як вертольоти, літаки, антени радарів систем ППО тощо.

"Супутникові знімки наочно демонструють, наскільки ефективним був удар по Бердянську завдяки можливостям цих ракет", — підсумували аналітики.

Раніше ми детально розповіли про касетні боєголовки MGM-140B для американських ракет ATACMS, а також про основні принципи роботи цього озброєння.