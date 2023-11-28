Єврокомісія схвалила заборону на продаж російських алмазів — ЗМІ

Поки європейські столиці готуються запровадити довгоочікувані санкції щодо російського експорту алмазів, бельгійські трейдери готуються до нового контролю над своєю галуззю.

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Через санкції проти Росії на тлі запровадження заборони російського експорту алмазів, зокрема, бельгійські трейдери звертаються до технології блокчейн, щоб довести, що їхнє дорогоцінне каміння походить з неросійських копалень. Про це повідомляє AFP із посиланням на проєкт постанови Єврокомісії про схвалення пропозиції щодо заборони на продаж російських алмазів.

У відомому алмазному районі Антверпена (Бельгія), який обробляє до 86% світових алмазів, полірувальні "лабораторії" звертаються до технології блокчейн, щоб довести, що їхні дорогоцінні камені походять із законних копалень в Африці, Австралії чи Канаді, а не з Росії.

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"Оскільки до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році російські камені становили близько третини світового ринку, рішення G7 заборонити торгівлю ними може мати широкі наслідки. Інсайдери галузі в Бельгії очікують, що санкції вводитимуться поступово, обмежуючи порушення ринку. Тим часом великі трейдери та ювелірні бренди почали застосовувати передову технологію відстеження, щоб перевіряти та сертифікувати походження їхніх діамантів", — йдеться у джерелі.

Покращення іміджу

Індустрія намагається покращити свій імідж відтоді, як два десятиліття тому спалахнуло обурення через так звані "криваві діаманти", які фінансують жорстокі громадянські війни в Африці.

"Європейський Союз вводить заборони на російські алмази в межах свого 12-го пакету санкцій, спрямованих на посилення тиску на військову економіку Москви та припинення потоку коштів, які країна використовує для купівлі боєприпасів і безпілотників у Північної Кореї та Ірану", — пише видання.

Водночас, як пише AFP, було важко домовитися про те, як найкраще обмежити торгівлю діамантами. Будучи невеликими та надзвичайно цінними, дорогоцінні камені легко та вигідно провозити контрабандою.

"Їх можна легко змішувати з камінням з інших джерел. Крім того, необроблені діаманти змінюють вагу та зовнішній вигляд, оскільки їх ограновують, полірують і зрештою вправляють у ювелірні вироби", — додають фахівці.

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Проєкт санкційного пакету

Тим часом в Європі, і Бельгії зокрема, занепокоєні тим, що навіть із санкціями ЄС російські дорогоцінні камені можуть знайти собі шлях до конкурентів у таких країнах, як ОАЕ та Індія.

Під час переговорів щодо санкцій ЄС втрутилися держави Великої сімки, і найбільші індустріально розвинені демократії світу погодилися на глобальну заборону.

"Я вважаю, що важливо, щоб будь-яке рішення щодо відстеження або будь-який протокол, який пропонується щодо потенційних санкцій, був загальногалузевим і підтримувався всіма алмазними центрами", — сказав генеральний директор iTraceiT (компанія-розробник програмного забезпечення в Бельгії) Фредерік Деґріз.

За інформацією видання, iTraceiT намагається надати цифровий спосіб відстеження їхнього ланцюжка поставок.

Європейська комісія прийняла пропозицію, яка буде передана державам-членам найближчими днями. За умови, що 27 країн-членів погодяться одностайно, пропозицію заборона вступить у дію.

Відповідно до копії, з якою ознайомилося видання AFP, заборонять торгівлю діамантами, що походять з Росії, транзитом або експортуються з Росії, а також російськими діамантами, ограненими та відполірованими в третіх країнах.

З 1 січня 2024 року заборона поширюватиметься на "непромислові природні та синтетичні діаманти, а також ювелірні вироби з діамантами".

Заборона на імпорт російських алмазів, огранених або відшліфованих у третіх країнах, буде поступово введена в дію з березня по вересень 2024 року.

"Це поетапне впровадження… враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який уможливить ефективні примусові заходи та мінімізує збої для гравців ринку", — йдеться в проєкті.

Нагадаємо, стало відомо, що 12-ий пакет обмежень буде націлений проти здатності РФ обходити санкції та годувати свою військову машину. Йдеться і про скорочення джерел доходів країни-терористки.

8 листопада стало відомо, що західні політики прогнозували зменшення можливої підтримки ОАЕ через війну в Ізраїлі. Україна нібито сподівалася, що Арабські Емірати могли стати посередниками для мирних переговорів і авторитетними учасниками майбутнього мирного саміту.