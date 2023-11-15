Верстати, алмази й не тільки: стало відомо, що увійде до 12 пакету санкцій проти Росії

За словами журналістів, 12-ий пакет обмежень буде націлений проти здатності РФ обходити санкції та годувати свою військову машину. Зокрема, йдеться і про скорочення джерел доходів країни-терориста.

Related video

Європейський Союз планує запровадити заборону на експорт верстатів і комплектуючих для виробництва зброї в Російську Федерацію. Це включає в себе обмеження на постачання алмазів та інших матеріалів. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з доступною інформацією з документів, переданих Bloomberg, 12-й пакет санкцій Європейського Союзу спрямований проти Росії та, ймовірно, містить заборону на експорт алмазів, а також заходи щодо посилення контролю за дотриманням верхньої межі цін на російську нафту.

Зазначається, що цього тижня країни-члени ЄС розглянуть усі пропозиції щодо обмежень, у зв'язку з чим вони можуть змінюватися до того, як будуть схвалені.

Росія імпортує обладнання для виробництва боєприпасів

За даними видання, Російська Федерація купує певне обладнання, включно зі зварювальними апаратами та системами числового програмного управління, з країн Європи та використовує їх у процесі виробництва боєприпасів.

Нині боротьба за джерела постачання боєприпасів стала ключовою з огляду на підготовку України до тривалої війни. Тоді як Росія змогла забезпечити себе виробництвом боєприпасів, союзники Києва ризикують недотриманням зобов'язань із надання артилерійських снарядів для України.

12-ий пакет санкцій буде націлений проти здатності Росії обходити санкції та годувати свою військову машину. Зокрема, йдеться і про скорочення джерел доходів країни-терориста.

Що ще потрапить під обмеження

Серед інших товарів, які Росія застосовує під час воєнних дій проти України та які сприяють виробництву військових систем, — хімікати, літієві батареї, термостати, а також двигуни та сервомотори для безпілотних літальних апаратів.

Пакет обмежень включатиме заборону на діаманти з 1 січня, а також поетапне введення непрямої заборони на імпорт російських діамантів, оброблених у третіх країнах.

Російська нафта

У межах заходів щодо забезпечення дотримання верхньої межі ціни на російську нафту, яка становить 60 доларів за барель, Європейський Союз пропонує такі кроки:

запровадити вимогу, що передбачає включення деталей про витрати в сертифікати. Йдеться про страхування та фрахт. Це допоможе обійти спроби фальсифікації сертифікатів або маскування реальної вартості російської нафти;

посилити обмін інформацією для виявлення суден, які вдаються до приховування походження або призначення продукту;

запровадити систему повідомлень, яка вимагатиме дозволу на продаж або експорт танкерів і суден, що були в ужитку, як спосіб обмежити можливості Росії розвивати так званий тіньовий флот суден.

"Російська нафта зараз торгується значно вище за верхню межу в 60 доларів за барель, яку ЄС та інші країни "Великої сімки" встановили в грудні минулого року. Цей поріг значною мірою обходиться за рахунок використання величезного тіньового флоту танкерів, який Москва накопичила, а це означає, що їй не потрібно використовувати західні кораблі, страхування або інші послуги, які заборонені для вантажів, які коштують понад 60 доларів", — пояснює видання.

Зокрема, пропозиції включають обмеження на імпорт:

скрапленого пропану;

чавуну та шпигату;

мідних проводів;

алюмінієвих проводів;

фольги;

труб і трубок.

Якщо пропозиції буде схвалено, до списку суб'єктів, торгівля з якими обмежена, буде додано понад 30 компаній.

У ЄС також пропонують:

заборонити росіянам обіймати посади в європейських компаніях, які надають послуги гаманців, рахунків і зберігання криптоактивів;

заборонити надання ліцензій на програмне забезпечення для управління підприємствами та програмне забезпечення для промислового дизайну й виробництва;

вимагати від фірм у Європі, які належать або контролюються росіянами чи російськими юридичними особами, отримувати дозвіл на переказ коштів за межі Союзу;

запровадити вимогу, яка змушуватиме експортерів включати до своїх контрактів пункти про заборону реекспорту в Росію певних товарів.

Нагадаємо, що ЄС і США намагаються перекрити шляхи, за допомогою яких Росія намагається обійти санкції, накладені через вторгнення в Україну. Зокрема, відшукують способи, як Кремль отримує електроніку, що використовується для виробництва зброї. Деякі з цих шляхів пролягали саме через Туреччину й ОАЕ, свідчили дані розслідувачів.

Водночас Арабські Емірати намагаються продовжити підтримувати контакти з Москвою — про це свідчить участь президента ОАЕ Мухаммада бін Заїд Аль Нагаяна в економічному форумі, що в червні відбувся в Санкт-Петербурзі. Утім, ЗМІ повідомили, що арабський політик мав зустрітися особисто з президентом РФ Володимиром Путіним, але нібито навмисно уникнув спілкування.

8 листопада Фокус писав, що західні політики прогнозували зменшення можливої підтримки ОАЕ через війну в Ізраїлі. Вказували, що Україна сподівалася, що Арабські Емірати могли стати посередниками для мирних переговорів і авторитетними учасниками майбутнього мирного саміту.