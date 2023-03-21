Туреччина відновила транзит до Росії підсанкційних товарів із ЄС, — росЗМІ

Схема щодо обходу обмежень, як стверджують журналісти, не поширюються на продукцію зі США та Канаду, а ціни на європейські товари всередині Росії зростають через "спекуляції турків".

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Туреччина частково відновила транзит у Росію підсанкційних товарів. Однак ця схема не поширюється щодо продукції із США та Канади. Про це повідомляє російське видання "КоммерсантЪ" із посиланням на співрозмовників 21 березня.

Проте президентка митно-логістичного московського брокера KBT Юлія Шленська заявила, що "турки продовжують спекулювати" на темі санкцій.

"Кажуть, що все складно й дуже індивідуально, відповідно, ціна вища. На наші вантажі ми оформили реекспорт у п'ятницю", — сказала вона.

Крім того, деякі коди товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТНЗЕД) неможливо оформити незалежно від країни походження.

Учасники російського ринку вважають, що якщо транзит і поновиться, то з обмеженнями. Зокрема, згідно з новими вимогами ЄС, труднощі виникнуть із транзитом товарів подвійного призначення.

Гендиректор логістичної компанії Росії "Оптималог" Георгій Властопуло заявив, що 20 березня їм вдалося оформити транзит в РФ і в аеропорту, і на автовантажних терміналах, проте лише на товари, вироблені в ЄС.

Водночас вантажі із США неможливо відправити. У разі зазначення в декларації країни походження "Америка" й країни призначення — "Росія" оформлення товарів блокується.

"Ця проблема існує, ми поцікавилися в турецьких брокерів. Із зазначенням іншої країни можна виїхати з Туреччини", — сказав він.

Нагадаємо, 19 березня ЗМІ повідомляли, що компанії Індії та ОАЕ допомагають Росії обходити санкції. За інформацією журналістів, Москві надають танкери для транспортування нафти компанії Fractal, зареєстрованої в Дубаї, та Gatik із Мумбаї.

10 березня телеканал CNN розповів, що Китай, попри санкції, продавав Росії військову продукцію. Зокрема, оборонний підрядник Poly Technologies відправив запчастини для гелікоптерів і радіообладнання "повітря-земля" російській фірмі, яку підтримує держава.