Турция возобновила транзит в Россию подсанкционных товаров из ЕС, — росСМИ

Схема по обходу ограничений, как утверждают журналисты, не распространяются на продукцию из США и Канаду, а цены на европейские товары внутри России растут из-за "спекуляций турков".

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Турция частично возобновила транзит в Россию подсанкционных товаров. Однако эта схема не распространяется по отношению к продукции из США и Канады. Об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на собеседников 21 марта.

Однако президент таможенно-логистического московского брокера KBT Юлия Шленская заявила, что "турки продолжают спекулировать" на теме санкций.

"Говорят, что все сложно и очень индивидуально, соответственно, цена выше. На наши грузы мы оформили реэкспорт в пятницу", — сказала она.

Кроме того, некоторые коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) невозможно оформить вне зависимости от страны происхождения.

Участники российского рынка считают, что если транзит и восстановится, то с ограничениями. В частности, согласно новым требованиям ЕС, трудности возникнут с транзитом товаров двойного назначения.

Гендиректор логистической компании России "Оптималог" Георгий Властопуло заявил, что 20 марта им удалось оформить транзит в РФ и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, однако только на товары, произведенные в ЕС.

В то же время грузы из США невозможно отправить. При указании в декларации страны происхождения "Америка" и страны назначения "Россия" оформление товаров блокируется.

"Эта проблема существует, мы поинтересовались у турецких брокеров. С указанием другой страны можно выехать из Турции", — сказал он.

Напомним, 19 марта СМИ сообщали, что компании Индии и ОАЭ помогают России обходить санкции. По информации журналистов, Москве предоставляют танкеры для транспортировки нефти компании Fractal, зарегистрированной в Дубае, и Gatik из Мумбаи.

10 марта телеканал CNN рассказал, что Китай несмотря на санкции продавал России военную продукцию. В частности, боронный подрядчик Poly Technologies отправил запчасти для вертолетов и радиооборудование "воздух-земля", поддерживаемой государством российской фирме.