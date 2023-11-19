Криваві алмази: експерти прогнозують зростання цін на прикраси після заборони діамантів із РФ

Вартість обручок, ймовірно, злетить через пропоновані санкції щодо російських алмазів.

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Обручки вже стали однією з найдорожчих покупок, які багато людей роблять за все життя. Але ціна на них може різко підскочити, якщо на початку наступного року набудуть чинності нові правила, спрямовані на припинення торгівлі російськими алмазами, попереджають експерти. Про це пише This Is Money.

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У середньому обручка з діамантом коштує від 2 до 4 тисяч доларів. Але вартість дорогоцінних каменів може зрости на десять відсотків або більше відповідно до планів санкцій, що розглядаються G7, повідомили журналістам високопоставлені джерела в галузі.

Це також може призвести до збільшення вартості інших прикрас.

Бельгія висунула пропозиції аналізувати алмази, щоб переконатися, що вони не з Росії, і завантажити їх в онлайн-систему відстеження.

Але цей план призведе до "значних" витрат для звичайних споживачів, на думку Ронні ВандеЛіндена, президента Міжнародної асоціації виробників діамантів і віце-президента Всесвітньої алмазної ради.

Є побоювання, що на каміння введуть додаткові податки, а їхній аналіз спричинить затримки в ланцюжку поставок — і те, і інше призведе до зростання цін на діаманти.

Бельгія стверджує, що її правила дозволять краще виявляти російські алмази, ніж інші.

"Запропонований Бельгією план G7 щодо санкцій відносно російських алмазів, безсумнівно, дуже сильно вдарить по ювелірній торгівлі, якщо його буде реалізовано", — сказав Ванделінден.

"Це призведе до збільшення витрат — в кінцевому підсумку нам доведеться перекласти додаткові витрати на споживача. Це означає, що ми очікуємо, що ціни на ювелірні вироби з діамантами значно зростуть, якщо "Велика сімка" здійснить цей план", — зазначив він.

Хоча експерти сходяться на думці, що Росія повинна піддатися санкціям після вторгнення в Україну, вони стверджують, що альтернативні схеми не були повністю розглянуті.

Росія є найбільшим у світі виробником алмазів, а до числа інших країн входять Ботсвана на півдні Африки, Канада, Демократична Республіка Конго і Південна Африка.

Африканські алмазодобувні країни, такі як Ботсвана і Південна Африка, особливо стурбовані тим, що додаткові витрати і затримки можуть завдати непоправної шкоди їхній економіці.

Хоча вони підтримують санкції, вони кажуть, що саме ця стратегія відстеження та обмеження продажів принесе більше шкоди, ніж користі.

Бельгія також має найбільший інтерес до цієї галузі в Європейському Союзі, оскільки місто Антверпен є великим центром ограновування алмазів.

Мільярди фунтів алмазів проходять через цей район і продаються там щороку.

Бельгійські чиновники заявили: "Не дивлячись на чинні сьогодні санкції у Великій Британії та США, російські "криваві алмази" продовжують надходити на західні ринки. Пропозиція, висунута Бельгією, спрямована на припинення всіх можливих схем обходу, які могли б дозволити продовжити торгівлю російськими алмазами, фактично поклавши край фінансуванню війни в Україні за допомогою торгівлі російськими кривавими алмазами".

Нагадаємо, Євросоюз збирається ввести нові санкції проти Росії. У новому пакеті передбачається введення обмежень на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 млрд євро.

У новому пакеті санкцій готуються обмеження на експорт зварювальних машин, хімікатів та інших технологій, які використовують у військових цілях.