"Значущі цілі": російські А-50 і Іл-22 збили за допомогою Patriot або SAMP/T, — експерт (відео)

За словами льотчика-інструктора Романа Свитана, ЗСУ могли дістати ці літаки за допомогою зенітно-ракетних комплексів Patriot або SAMP/T.

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Українські захисники успішно ліквідували російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і ворожий повітряний пункт управління противника Іл-22. Ймовірно, у цій операції могли бути використані ЗРК Patriot або SAMP/T. Про це повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у коментарі виданню "24 Канал".

Як зазначив експерт, в окупаційної армії є приблизно по ескадрильї А-50 та Іл-22, що в середньому становить 10-12 літаків кожного типу.

"А-50 — це літаючий радар. Там до 20 осіб екіпажу, якщо рахувати разом із пілотами", — зазначив полковник.

За словами Світана, Іл-22 являє собою командний пункт, орієнтований здебільшого на управління наземними військами. А-50, за його заявою, є командним пунктом для управління в повітрі.

"Це значущі цілі", — додав він.

Роман Світан підкреслив, що борт А-50 піднімається в повітряні простори на висоту близько 10 кілометрів. У разі наявності ракет з достатньою дальністю, їх потенційно можливо перехопити. Для забезпечення безпеки таких місій необхідно мати хоча б один Су-35 у найближчому супроводі, що забезпечує надійне покриття для всіх зазначених повітряних засобів.

"Якщо його немає в інформаційному потоці, значить, "сушка" полетіла. Не прикрила і сама втекла. Саме тому пілоти Су-35 будуть довго писати рапорти, чому вони не виконали бойове завдання і не прикрили ці 2 літаки", — розповів Роман Світан.

Він додав, що для перехоплення зазначених літаків можуть бути задіяні системи ППО, такі як Patriot або SAMP/T.

Крім того, за словами експерта, з цим завданням могли б впоратися і винищувачі F-16. Українські пілоти вже перебувають у готовності працювати з повітряними цілями.

ЗСУ збили російські А-50 та Іл-22: що відомо

Інформація про пошкодження двох повітряних об'єктів над Азовським морем надійшла ввечері 14 січня. Один із них, літак А-50, миттєво зник із радарів. Другий, літак Іл-22, зміг приземлитися в аеропорту Анапи, як повідомив представник Повітряного командування Юрій Ігнат 15 січня. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний підтвердив удари по російських цілях, надавши дані моніторингу, де було видно рух літаків, з подальшим зникненням одного з них у певний момент.

У ЗМІ підрахували вартість удару по Ан-50 та Іл-22 ЗС РФ. Орієнтовно, атака по російській авіації завдала росіянам збитків на суму понад півмільярда доларів.

Нагадуємо, військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому таким вагомим є знищення літака радіолокаційної розвідки А-50, який літав над Азовським морем.