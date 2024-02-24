Украина сбила второй А-50: что известно о ЗРК, которым якобы уничтожили самолет (инфографика)

По словам журналистов, С-200 предназначен для ударов по самолетам, крылатым ракетам, а также БПЛА. Цели должны находится на высоте от 300 до 40 километров и лететь со скоростью не более 4300 км в час.

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В пятницу 23 февраля стало известно, что Украина сбила второй самолет А-50 ВКС РФ. Как сообщили СМИ со ссылкой на источники в ГУР Минобороны, ВСУ использовали ЗРК С-200, чтобы поразить самолет. Этот комплекс был разработан еще в 1960-х годах в СССР. Фокус разобрался, что это за оружие и есть ли оно у ВСУ.

Как работает ЗРК С-200

"Еспресо" пишет, что С-200 считается комплексом дальнего радиуса действия. Первые версии могли поражать цели на расстоянии в 160 километров, однако позже оружие прошло через ряд модернизаций.

В материале говорится, что С-200 – перевозочный ЗРК. Он может работать при интенсивном радиопротиводействии и предназначен для ударов по самолетам, крылатым ракетам, а также БПЛА на высотах от 0,3-40 км. При этом цель должна двигаться со скоростью до 4300 километров в час. Новые версии могут поражать объекты на расстоянии до 300 километров. Примечательно, что для С-200 разработали специальные ракеты, которые могут нести ядерный заряд.

Издание пишет, что ЗРК С-200 использует полуактивное самонаведение ракет. Так, после обнаружения цели специальный радиолокатор "подсвечивает" ее – непрерывно и автоматически сопровождает по угловым координатам, скорости и расстоянию. На носовой части ракеты установлены головки самонаведения, которые ориентируются на данные радиолокатора. Предусмотрена автоматическая перезарядка ракет.

ЗРК С-200 Фото: Еспресо

Какие характеристики у ЗРК С-200

В материале называются следующие характеристики зенитно-ракетного комплекса С-200

Максимальная высота поражения целей – 40 километров.

Минимальная высота поражения целей – 300 метров.

Максимальная дальность поражения больших дозвуковых самолетов – 300 километров, истребителей-бомбардировщиков типа F-16 – 190 километров, а крылатых ракет типа ASALM – 60 километров.

Максимальная скорость целей, которые может поразить ЗРК, – до 4300 километров в час.

Количество одновременно обстреливаемых целей пятиканальным полковым комплексом – до 5.

Количество ракет, которые могут одновременно быть приведены на одну цель – до 3.

Время развертывания на подготовленной позиции – 24 часа.

Время приведения в боевую готовность из режима дежурства – 1,5 минуты.

Время подготовки ракеты к старту – 40 секунд.

ЗРК С-200 у ВСУ

Издание пишет, что еще в 2012 года у ВСУ было несколько воинских частей, у которых на вооружении стояли С-200В — в Киеве, Одессе, Херсоне, Крыму и Львовской области.

Отметим, что С-200В – это помехозащищенная модификация комплекса, у которой модернизирован стрельбовой канал. Предусмотрен новый командный пункт К-9М. Сам комплекс использует модифицированную ракету В-860ПВ (5В21П).

Как писал издания директор Defense Express Сергей Згурец, в 2012 году все комплексы были признаны боеспособными. Но уже в 2013 году из внезапно признали "устаревшими" и сократили. Это решение принял тогдашний министр обороны Павел Лебедев.

Однако, как сообщается, в 2018 году первый заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что в боеспособное состояние вернут три комплекса С-200. Тогда он сообщил, что для восстановления понадобится до 12 месяцев.

"Для восстановления С-200 нужно где-то до года. У нас есть ракеты. У нас проблема в кабельном хозяйстве для системы С-200, однако есть Одесский завод, который говорит, что все это восстановит. С топливом проблем нет", — отмечал Руснак.

По словам журналистов, еще в июле 2023 года российские пропагандисты начали сообщать, что ВСУ якобы используют переделанные С-200 для ударов и по наземным целям.

"Теоретически использование модернизированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км", — сообщал тогда ТАСС, ссылаясь на источник в ВКС РФ.

Кроме того, как сказано в материале, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ, ответственный за систему ПВО, Игорь Романенко рассказал, что украинские военные действительно отрабатывали на тренировках применение ракеты С-200 по наземным целям.

Напомним, Украина сбила редкий самолет-разведчик А-50У. По информации ГУР, воздушный командный пункт, который использовали для ударов по украинским городам, сбили в ходе совместной операции разведки и Воздушных сил. А-50У был не обычным, а модернизированной версией.