Кремль "признал" уничтожение А-50 над Азовским морем: как изменилась тактика врага (фото)

Самолет А-50 является ключевым инструментом для российских операций над Украиной. Он обеспечивает раннее предупреждение угроз с воздуха и функциональные возможности командования и контроля, рассказали в британской разведке.

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Воздушно-космические силы Российской Федерации начали эксплуатацию еще одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 после уничтожения украинскими военными этой модели над Азовским морем 14 января. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter) 19 января.

"14 января российский А-50 почти наверняка взорвался и впоследствии упал в Азовское море", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Британии рассказали, что самолет А-50 является ключевым инструментом для российских операций над Украиной. В частности, борт обеспечивает раннее предупреждение угроз с воздуха и функциональные возможности командования и контроля.

17 января воздушно-космические силы РФ могли начать эксплуатацию еще одного борта А-50, однако над землей и в пределах российской территории возле Краснодарского края. В британской разведке считают, что эти действия могут указывать на снижение готовности к риску для самолетов и попытку сохранить остальные А-50.

В Минобороны Великобритании отметили, что несмотря на отсутствие официальной позиции РФ по потере самолета А-50, такие действия врага могут демонстрировать молчаливое признание Кремлем успешной операции украинских военных с уничтожением российского борта. Разведка добавила, что если бы потеря самолета А-50 была несчастным случаем, то подобное решение вряд ли понадобилось бы.

Уничтожение самолета А-50 над Азовским морем

Вечером 14 января Воздушные силы ВСУ уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22 над Азовским морем. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил успешность операции.

15 января спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что в Кремле якобы не имеет данных о том, что какие-либо российские самолеты были сбиты украинскими бойцами.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 16 января сообщили, что после уничтожения самолета А-50 РФ свернула часть операций тактической авиации в акватории Азовского моря.