Испытывает судьбу: над Азовским морем появился российский А-50, — Игнат

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что появление вражеского самолета было достаточно ожидаемо, ведь Российская Федерация еще имеет на своем вооружении несколько единиц ДРЛО.

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Утром 19 января в акватории Азовского моря зафиксировали российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, ночь с 18 на 19 января прошла "более-менее спокойно". Спикер подчеркнул, она была одной из немногих без атак БПЛА.

"Не часто так бывает, что более-менее спокойная ночь в воздушном пространстве, нет атак средствами воздушного нападения, такими как беспилотники, прежде всего, которые мы фактически каждую ночь привыкли видеть в течение осени и зимы. Эта ночь — одна из немногих, которая была без сообщений", — рассказал Игнат.

Однако представитель Воздушных сил подчеркнул, что такое затишье после трех мощных атак противника не означает, что можно расслабляться.

Снова появился А-50

"А акватории Азовского моря появился "знаменитый" уже А-50, который испытывает свою судьбу", — подчеркнул Игнат.

По словам Игната, появление в акватории моря А-50 было достаточно ожидаемо, ведь такие самолеты на вооружении Российской Федерации еще есть.

"Поэтому, есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову, а также беспилотники, которые следят за линией фронта", — сказал Игнат.

Уничтожение российских самолетов над Азовским морем: что известно

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января сообщил, что вечером 14 января бойцы Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22.

По данным полковника ВСУ Анатолия Штефана с позывным "Штирлиц", вместе с российским самолетом А-50 был ликвидирован командир воздушного судна подполковник Вячеслав Левченко. Также погибли и другие члены экипажа, среди которых квалифицированные военные специалисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января заявил, что Кремль якобы не располагает данными о том, чтобы какие-то российские самолеты были сбиты украинцами. Он порекомендовал журналистам обратиться за комментарием в Министерство обороны РФ.

Согласно отчету Института изучения войны от 16 января, после того, как украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и нанесли повреждения воздушному командному пункту Ил-22, в РФ решили свернуть часть операций тактической авиации в районе Азовского моря.

Напомним, 18 января издание Newsweek сообщило, что уничтожение самолета А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 РФ может быть связано с тем, что Москва готовится к прибытию в Украину американских истребителей F-16.