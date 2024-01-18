"Один из самых опытных пилотов РФ": в сбитом А-50 ликвидировали командира судна Левченко

Кроме Левченко погибли и другие члены экипажа, среди которых квалифицированные военные специалисты, рассказали в СМИ.

Related video

Вместе с российским самолетом А-50 был ликвидирован командир воздушного судна подполковник Вячеслав Левченко. О гибели Левченко пишет в своем телеграм-канале полковник ВСУ Анатолий Штефан, "Штирлиц".

"Успешно демобилизован. Командир авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения — А-50У подполковник Вячеслав Левченко, летчик 2 класса, участник военного парада в Москве 2020 года. "Ивановцы" больше не пролетят над Красной площадью", — проинформировал он.

Как пишет "Военный курьер", Левченко был одним из самых опытных пилотов оккупационной армии. Кроме Левченко погибли и другие члены экипажа, среди которых квалифицированные военные специалисты.

Пропавшими без вести" в результате уничтожения А-50 сейчас считаются: майор М.А. Квасов — штурман, и еще 4 офицера. Кроме того, на самолете Ил-22 был ликвидирован российский полковник Бурмистров.

Напомним, что 15 января главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что Силы обороны уничтожили А-50 россиян над Азовским морем. По его словам, спецоперацию провели благодаря совместной работе различных подразделений.

17 января в разведке Великобритании назвали последствия для РФ после потери А-50. По словам аналитиков, после катастрофы в Азовском море ВС РФ будут вынуждены пересмотреть ограничения районов применения своей авиации.