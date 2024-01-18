"Один із найдосвіченіших пілотів РФ": у збитому А-50 ліквідували командира судна Левченка
Окрім Левченка, загинули й інші члени екіпажу, серед яких кваліфіковані військові спеціалісти, розповіли в ЗМІ.
Разом із російським літаком А-50 було ліквідовано командира повітряного судна підполковника В'ячеслава Левченка. Про загибель Левченка пише у своєму телеграм-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан, "Штірліц".
"Успішно демобілізовано. Командир авіаційного комплексу радіолокаційного дозору та наведення А-50У підполковник В'ячеслав Левченко, льотчик 2 класу, учасник військового параду в Москві 2020 року. "Іванівці" більше не пролетять над Червоною площею", — проінформував він.
Як пише "Військовий кур'єр", Левченко був одним із найдосвідченіших пілотів окупаційної армії. Окрім Левченка, загинули й інші члени екіпажу, серед яких кваліфіковані військові спеціалісти.
Зниклими безвісти внаслідок знищення А-50 зараз вважаються: майор М.А. Квасов — штурман, і ще 4 офіцери. Також на літаку Іл-22 було ліквідовано російського полковника Бурмістрова.
Нагадаємо, що 15 січня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що Сили оборони знищили А-50 росіян над Азовським морем. За його словами, спецоперацію провели завдяки спільній роботі різних підрозділів.
17 січня в розвідці Великої Британії назвали наслідки для РФ після втрати А-50. За словами аналітиків, після катастрофи в Азовському морі ЗС РФ будуть змушені переглянути обмеження районів застосування своєї авіації.