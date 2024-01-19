Випробовує долю: над Азовським морем з'явився російський А-50, — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що поява ворожого літака була досить очікувана, адже Російська Федерація ще має на своєму озброєнні кілька одиниць ДРЛО.

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Вранці 19 січня в акваторії Азовського моря зафіксували російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, ніч з 18 на 19 січня минула "більш-менш спокійно". Речник підкреслив, вона була однією з небагатьох без атак БПЛА.

"Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі, немає атак засобами повітряного нападу, такими як безпілотники, перш за все, які ми фактично щоночі звикли бачити протягом осені та зими. Ця ніч — одна з небагатьох, яка була без повідомлень", — розповів Ігнат.

Однак речник Повітряних сил наголосив, що таке затишшя після трьох потужних атак противника не означає, що можна розслаблятися.

Знову з'явився А-50

"А акваторії Азовського моря з'явився "славнозвісний" уже А-50, який випробовує свою долю", — підкреслив Ігнат.

За словами Ігната, поява в акваторії моря А-50 була досить очікувана, адже такі літаки на озброєнні Російської Федерації ще є.

"Тому, є А-50, є винищувач ближче до Ростова, а також безпілотники, які стежать за лінією фронту", — сказав Ігнат.

Знищення російських літаків над Азовським морем: що відомо

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня повідомив, що ввечері 14 січня бійці Повітряних сил Збройних Сил України знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний пункт управління ворога Іл-22.

За даними полковника ЗСУ Анатолія Штефана з позивним "Штірліц", разом із російським літаком А-50 було ліквідовано командира повітряного судна підполковника В'ячеслава Левченка. Також загинули й інші члени екіпажу, серед яких кваліфіковані військові фахівці.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 15 січня заявив, що Кремль нібито не має даних про те, щоб якісь російські літаки були збиті українцями. Він порекомендував журналістам звернутися за коментарем до Міністерства оборони РФ.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни від 16 січня, після того, як українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і завдали ушкоджень повітряному командному пункту Іл-22, у РФ вирішили згорнути частину операцій тактичної авіації в районі Азовського моря.

Нагадаємо, 18 січня видання Newsweek повідомило, що знищення літака А-50 і повітряного пункту управління Іл-22 РФ може бути пов'язане з тим, що Москва готується до прибуття в Україну американських винищувачів F-16.