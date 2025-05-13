ЗРК С-200 сбивал самолеты Ту-22М3 и А-50: ГУР МО впервые показало кадры ракетных ударов (видео)

Зенитная ракета 5В28 к ракетному комплексу С-200 не раз показывала высокую эффективность. Однако использовать установку для боевых операций крайне рискованно.

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Ролик показало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Ракета могла прилететь по военной цели в Таганроге

В июле 2023 года данная ракета могла прилететь по военной цели в Таганроге, а более года назад — по российскому самолету ДРЛО А-50. Кроме этого, дальний бомбардировщик Ту-22М3 был сбит 19 апреля 2024 на абсолютно рекордной дальности в 308 км.

На представленном видео, по оценкам экспертов, есть несколько важных моментов. Для запуска ракеты использовали стандартную пусковую установку 5П72В, пишет издание Defence Express.

Пусковая установка С 200 не мобильна

Более того, на кадрах видно, что ракеты запускали несколько раз с одного и того же места. На это прямо указывают следы работы реактивных двигателей на земле.

"Все это показывает насколько рискованными были операции. Пусковая установка совершенно не мобильна. Возможности выйти из-под удара нет", — отмечают аналитики.

Подготовка к пуску идет непосредственно на самой установке. В это время ракету заправляют токсичным жидким топливом, военные надевают костюмы химзащиты.

Внешний вид ракеты не изменился, все новшества касались только электроники. Что именно в ней переделали, до сих пор остается загадкой. Среди возможных вариантов — использование другого радара подсветки целей для штатной полуактивной головки самонаведения или установка новой активной радиолокационной головки самонаведения.

Напомним, украинские силы ПВО отразили системой NASAMS 11 российских крылатых ракет. Воздушный бой длился менее двух минут.

Французская группа Thales показывала инновационную систему радиолокационного наблюдения Ground Fire 300 (GF300). Ее радар отслеживает до 1000 целей одновременно.