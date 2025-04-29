Рекордная перезарядка: ЗРК NASAMS ВСУ сбил 11 российских ракет за две минуты (видео)

Воздушные силы Украины 27 апреля отразили российскую атаку, уничтожив системой NASAMS третьей модификации 11 крылатых ракет. Весь бой длился менее двух минут, в течение которых украинские операторы вручную отследили, идентифицировали и поразили все цели, подтвердив свою эффективность в условиях высокоинтенсивных атак.

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Об этом говорится в репортаже, опубликованном Воздушными силами Украины.

Как рассказал Герой Украины, командир подразделения Кирилл Перетятько, задействованная батарея включает командный центр, радар MPQ-64 и пусковые установки, каждая из которых несет шесть ракет AIM-120 AMRAAM. Он отметил, что система работает в основном в ручном режиме — это позволяет операторам принимать решения точнее, чем автоматика. За время эксплуатации подразделением было уничтожено более 150 целей, включая не только крылатые ракеты, но и другие типы воздушных угроз.

"За один противовоздушный бой мы сбили 11 крылатых ракет. Боевая работа продолжалась не более двух минут. Российские пропагандисты постоянно обвиняют нашу противовоздушную оборону, но это все полное вранье, ракета AIM-120 AMRAAM, если не попадает, она ликвидируется в воздухе. Она не имеет такой взрывной силы, как баллистические ракеты России", — рассказал Перетятько.

И хотя AIM-120 не предназначены для перехвата баллистических ракет, однако эффективно справляются с аэродинамическими целями — крылатыми ракетами, самолетами, вертолетами и БПЛА.

Зенитные ракеты AIM-120 AMRAAM Фото: Скрин видео

"Во время боевой работы приходилось осуществить перезаряжание ракет. Мы, видимо, побили все рекорды других стран по скорости перезаряжания", — добавил командир.

Эффективность ЗРК NASAMS в российско-украинской войне

В конце февраля текущего года норвежские военные сообщили, что с ноября 2022 года системы NASAMS, состоящие на вооружении ВСУ уничтожили около 900 воздушных целей. В активе украинских операторов ЗРК — перехват до 94 % вражеских объектов, из которых почти 60 % составили крылатые ракеты Х-101, Х-555, "Калибр", Х-59 и др.

Полковник ВВС Норвегии Пер Стейнар Трейт отметил высокую боеготовность украинских расчетов, прошедших обучение под руководством норвежских инструкторов и сразу же приступивших к выполнению боевых задач.

Зенитные комплексы NASAMS активно применяются для защиты критически важных объектов — инфраструктуры, правительственных учреждений, медицинских учреждений и аэродромов. Именно их наличие позволило ограничить активность российской пилотируемой авиации, вынудив РФ перейти к ракетным и беспилотным атакам.

Напомним, после первых поставок в ноябре 2022 года, организованных США, Норвегией и Канадой, Украина получила дополнительные батареи и ракеты в 2023–2025 годах. В настоящее системы NASAMS интегрированы в мобильную сеть ПВО наряду с западными системами IRIS-T, Patriot и другими.