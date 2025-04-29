Рекордна перезарядка: ЗРК NASAMS ЗСУ збив 11 російських ракет за дві хвилини (відео)

Повітряні сили України 27 квітня відбили російську атаку, знищивши системою NASAMS третьої модифікації 11 крилатих ракет. Весь бій тривав менш як дві хвилини, протягом яких українські оператори вручну відстежили, ідентифікували та уразили всі цілі, підтвердивши свою ефективність в умовах високоінтенсивних атак.

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Про це йдеться в репортажі, опублікованому Повітряними силами України.

Як розповів Герой України, командир підрозділу Кирило Перетятько, залучена батарея включає командний центр, радар MPQ-64 і пускові установки, кожна з яких несе шість ракет AIM-120 AMRAAM. Він зазначив, що система працює здебільшого в ручному режимі — це дає змогу операторам ухвалювати рішення точніше, ніж автоматика. За час експлуатації підрозділ знищив понад 150 цілей, включно не тільки з крилатими ракетами, а й з іншими типами повітряних загроз.

"За один протиповітряний бій ми збили 11 крилатих ракет. Бойова робота тривала не більше двох хвилин. Російські пропагандисти постійно звинувачують нашу протиповітряну оборону, але це все повна брехня, ракета AIM-120 AMRAAM, якщо не влучає, вона ліквідується в повітрі. Вона не має такої вибухової сили, як балістичні ракети Росії", — розповів Перетятько.

І хоча AIM-120 не призначені для перехоплення балістичних ракет, проте ефективно справляються з аеродинамічними цілями — крилатими ракетами, літаками, гелікоптерами та БПЛА.

Зенітні ракети AIM-120 AMRAAM Фото: Скрин відео

"Під час бойової роботи доводилося здійснити перезарядження ракет. Ми, мабуть, побили всі рекорди інших країн за швидкістю перезарядження", — додав командир.

Ефективність ЗРК NASAMS у російсько-українській війні

Наприкінці лютого поточного року норвезькі військові повідомили, що з листопада 2022 року системи NASAMS, що перебувають на озброєнні ЗСУ, знищили близько 900 повітряних цілей. В активі українських операторів ЗРК — перехоплення до 94 % ворожих об'єктів, з яких майже 60 % склали крилаті ракети Х-101, Х-555, "Калібр", Х-59 тощо.

Полковник ВПС Норвегії Пер Стейнар Трейт зазначив високу боєготовність українських розрахунків, які пройшли навчання під керівництвом норвезьких інструкторів і одразу ж розпочали виконання бойових завдань.

Зенітні комплекси NASAMS активно застосовуються для захисту критично важливих об'єктів — інфраструктури, урядових установ, медичних закладів та аеродромів. Саме їхня наявність дала змогу обмежити активність російської пілотованої авіації, змусивши РФ перейти до ракетних і безпілотних атак.

Нагадаємо, після перших поставок у листопаді 2022 року, організованих США, Норвегією та Канадою, Україна отримала додаткові батареї та ракети у 2023-2025 роках. Наразі системи NASAMS інтегровані в мобільну мережу ППО поряд із західними системами IRIS-T, Patriot та іншими.