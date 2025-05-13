ЗРК С-200 збивав літаки Ту-22М3 і А-50: ГУР МО вперше показало кадри ракетних ударів (відео)

Зенітна ракета 5В28 до ракетного комплексу С-200 не раз показувала високу ефективність. Однак використовувати установку для бойових операцій вкрай ризиковано.

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Ролик показало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Ракета могла прилетіти по військовій цілі в Таганрозі

У липні 2023 року ця ракета могла прилетіти по військовій цілі в Таганрозі, а понад рік тому — по російському літаку ДРЛО А-50. Крім цього, дальній бомбардувальник Ту-22М3 був збитий 19 квітня 2024 року на абсолютно рекордній дальності в 308 км.

На представленому відео, за оцінками експертів, є кілька важливих моментів. Для запуску ракети використовували стандартну пускову установку 5П72В, пише видання Defence Express.

Пускова установка С 200 не мобільна

Ба більше, на кадрах видно, що ракети запускали кілька разів з одного й того самого місця. На це прямо вказують сліди роботи реактивних двигунів на землі.

"Усе це показує наскільки ризикованими були операції. Пускова установка абсолютно не мобільна. Можливості вийти з-під удару немає", — зазначають аналітики.

Підготовка до пуску йде безпосередньо на самій установці. У цей час ракету заправляють токсичним рідким паливом, військові одягають костюми хімзахисту.

Зовнішній вигляд ракети не змінився, всі нововведення стосувалися тільки електроніки. Що саме в ній переробили, досі залишається загадкою. Серед можливих варіантів — використання іншого радара підсвічування цілей для штатної напівактивної головки самонаведення або встановлення нової активної радіолокаційної головки самонаведення.

Нагадаємо, українські сили ППО відбили системою NASAMS 11 російських крилатих ракет. Повітряний бій тривав менше двох хвилин.

Французька група Thales показувала інноваційну систему радіолокаційного спостереження Ground Fire 300 (GF300). Її радар відстежує до 1000 цілей одночасно.