Дрон-перехоплювач проти "Шахеда": з'явилося відео знищення ворожого БПЛА українським Sting

В мережі поширилося відео знищення безпілотного літального апарата типу "Shahed" ЗС РФ дроном-перехоплювачем STING українського виробництва.

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Відео роботи перехоплювача "Шахедів" опублікував 19 травня Telegram-канал компанії "Дикі шершні", яка спеціалізується на розробці та виробництві бойових дронів.

На кадрах можна побачити, як ворожий БПЛА з'являється з-за горизонту, український оператор захоплює ціль — і після вдалої атаки російський дрон падає знешкоджений.

Що відомо про дрон-перехоплювач Sting

Український виробник безпілотників "Дикі Шершні" показав свій новий покращений безпілотник Sting ("Жало"), створений для протистояння іранським "Шахедам", у соцмережах 6 лютого 2025 року.

За словами розробників, БПЛА Sting здатен літати вдвічі довше, ніж його попередник, і при цьому не втрачати швидкість. З опублікованого кампанією відео видно, що при 50% газу безпілотник-перехоплювач зміг розігнатися до 200 км/год на висоті 1046 метрів. Детальні технічні характеристики виробник розкриває лише військовим.

Нагадаємо, українська громадська діячка, волонтерка, співзасновниця благодійного фонду Dignitas і "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська 18 травня розповіла, що невдовзі РФ зможе запускати по Україні понад 1 000 "Шахедів" на добу.

Канадський OSINT-розслідувач @GrandpaRoy2 18 травня опублікував відео з незвичним Mavic ЗСУ який замість звичних двох несе 6 гранат VOG з хвостовиками, надрукованими на 3D-принтері.