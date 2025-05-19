Дрон-перехватчик против "Шахеда": появилось видео уничтожения вражеского БПЛА украинским Sting

В сети распространилось видео уничтожения беспилотного летательного аппарата типа "Shahed" ВС РФ дроном-перехватчиком STING украинского производства.

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Видео работы перехватчика "Шахедов" опубликовал 19 мая Telegram-канал компании "Дикие шершни", которая специализируется на разработке и производстве боевых дронов.

На кадрах можно увидеть, как вражеский БПЛА появляется из-за горизонта, украинский оператор захватывает цель — и после удачной атаки российский дрон падает обезвреженный.

Что известно о дроне-перехватчике Sting

Украинский производитель беспилотников "Дикие Шершни" показал свой новый улучшенный беспилотник Sting ("Жало"), созданный для противостояния иранским "Шахедам", в соцсетях 6 февраля 2025 года.

По словам разработчиков, БПЛА Sting способен летать вдвое дольше, чем его предшественник, и при этом не терять скорость. Из опубликованного кампанией видео видно, что при 50% газа беспилотник-перехватчик смог разогнаться до 200 км/ч на высоте 1046 метров. Подробные технические характеристики производитель раскрывает только военным.

Напомним, украинский общественный деятель, волонтер, соучредитель благотворительного фонда Dignitas и "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская 18 мая рассказала, что вскоре РФ сможет запускать по Украине более 1 000 "Шахедов" в сутки.

Канадский OSINT-расследователь @GrandpaRoy2 18 мая опубликовал видео с необычным Mavic ВСУ который вместо привычных двух несет 6 гранат VOG с хвостовиками, напечатанными на 3D-принтере.