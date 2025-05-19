Смогут запускать 1000+ "Шахедов" в сутки: РФ опережает в технологиях, — Берлинская

Украинский общественный деятель, волонтер, соучредитель благотворительного фонда Dignitas и "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская утверждает, что война только начинается: Россия может вскоре начать запускать гораздо больше ударных дронов типа "Шахед" по территории Украины.

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Об этом Мария Берлинская рассказала в колонке "Украинской правды" 18 мая.

"Мы постепенно приходим к моменту, когда россияне смогут запускать 1000+ ударных БПЛА типа "Шахед" за сутки", — утверждает волонтер.

По ее словам, по состоянию на май 2025 года Украина все больше отстает в технологической гонке. Паритет сохраняется на ряде направлений, однако в основном РФ все больше продвигается вперед в технологиях.

Эксперт рассказала, что россияне сформировали целую государственную политику. Кремль привлек десятки тысяч ведущих инженеров в военную промышленность, присоединив к ним также сотни инженерных команд из других стран — например, Китая, Северной Кореи, Беларуси и др. Кроме того, россияне "вбросили сотни миллиардов долларов в RnD и компонентную базу", утверждает Берлинская.

Выходом из этой ситуации волонтер считает создание стратегии государственной политики по развитию военных технологий.

"Это должен быть вопрос номер один. Потому что если не будет этого — за считанные годы не будет ничего. Кроме стертых городов и оккупационной власти", — подчеркнула Берлинская.

Россияне усиливают атаки "Шахедами" по Украине: что известно

Ночью 18 мая российская армия запустила по территории Украины рекордное количество дронов - их было всего почти три сотни, как сообщили в Воздушных силах. При этом россияне запускали "Шахеды" и беспилотники-имитаторы с пяти разных направлений.

За день до этого, 17 мая, российские военные паблики сообщили, что РФ улучшила возможности ударных БпЛА типа "Шахед". В частности россияне писали, что они смогли сделать дроны устойчивыми к РЭБ и увеличить БЧ.

Напомним, в начале мая начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российская армия перешла к более сложной тактике ударов по Украине.

Ночью на 18 мая ВС РФ массированно атаковали Киевскую область "Шахедами", в частности под ударом оказался город Васильков, где раздавался взрыв за взрывом и начались пожары в результате обстрела.