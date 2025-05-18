Рекорд за время большой войны: ВС РФ запустили по Украине почти 300 дронов, — Воздушные силы ВСУ
Ночью 18 мая российская армия атаковала Украину рекордным за время войны количеством ударных дронов. "Шахеды" и беспилотники-имитаторы запускали с пяти направлений.
Командование Воздушных сил ВСУ заявило о запуске 273 беспилотников различного типа.
Предыдущий рекорд по количеству запущенных по Украине дронов ВС РФ установили в ночь на 23 февраля. Тогда оккупанты применили для атаки баллистические ракеты и 267 ударных БПЛА.
Ударные БпЛА "Шахед" и беспилотники-имитаторы оккупанты запускали из Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска.
Украинские силы ПВО сбили 88 "Шахедов" на востоке, севере и в центре Украины. Кроме этого, 128 аппаратов "локационно потерялись".
По состоянию на 9:04 еще один дрон был в воздухе, по нему шла боевая работа. Вследствие российской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.
Отметим, что сегодня ночью Киевскую область массированно атаковали ударные БПЛА "Шахед". Дроны запускали несколькими волнами с разных направлений.
Российские милитари-паблики утверждают, что основной целью ночных ударов российских дронов стал военный аэродром Васильков в 40 км от Киева.
Напомним, дроны СБУ 17 мая ударили по складам боеприпасов 126-й бригады береговой обороны РФ возле населенного пункта Перевальное в Крыму.
Фокус ранее писал, что ВС РФ нарастили атаки дронами с системами искусственного интеллекта по всей линии фронта. Военные эксперты фиксируют каждые сутки до 50 вылетов.