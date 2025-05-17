СБУ атаковали склад боеприпасов россиян в Крыму: на месте возник пожар, есть погибшие

В ночь на 16 мая дроны Службы безопасности Украины нанесли точный удар по складам боеприпасов 126-й бригады береговой обороны Российской Федерации, расположенных возле населенного пункта Перевальное в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщили источники Фокуса в украинских спецслужбах.

По словам собеседника, в результате атаки были поражены объекты, где хранилась военная техника, вооружение и горюче-смазочные материалы. На месте произошел мощный взрыв, а затем возник масштабный пожар. На распространенных в соцсетях видео можно увидеть детонацию боеприпасов и густой дым, поднимающийся над территорией воинской части. Россияне вынуждены даже временно перекрыть движение на трассе Симферополь — Алушта, которая пролегает вблизи Перевального.

Также сообщается о погибших российских военнослужащих, которые находились на складе во время атаки. Точное количество потерь уточняется.

""СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", — добавил собеседник.

Ранее Фокус писал, что украинские дроны во Владимирской области РФ во время атаки в ночь на 30 апреля на "Муромский приборостроительный завод" попали в склад. Это подтверждают спутниковые снимки.

Напомним, в ночь на 6 мая столицу России — Москву атаковали ударные беспилотники, а обломки одного из них повредили жилой дом. Тогда отмечалось, что силами ПВО Минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений.