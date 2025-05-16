Атака украинских дронов на оборонный завод в Муроме: появились спутниковые снимки с последствиями (фото)

Украинские дроны во Владимирской области РФ во время атаки в ночь на 30 апреля на "Муромский приборостроительный завод" и попали в склад. Это подтверждают спутниковые снимки.

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Их обнародовали аналитики из группы Dnipro OSINT ⟨Гарбуз⟩ на своем телеграм-канале.

Согласно обнародованным спутниковым снимкам, удар пришелся в один из складов "Муромского приборостроительного завода", в результате чего тот фактически выгорел дотла.

"В результате налета восьми дронов на приборостроительный завод в Муроме уничтожен по меньшей мере 1 склад готовой продукции, показывают спутниковые снимки", — говорится в сообщении аналитиков.

Спутниковые снимки завода в Муроме

В день атаки российское издание ASTRA сообщало о попадании дронов в здания на территории завода, но доказательств, как таковых не было. Отмечалось, что после взрыва на предприятии вспыхнул огонь — выгорел склад готовой продукции и проходная. Площадь возгорания составила 720 кв. м.

Также анонимный телеграм-канал "Досье Шпиона" сообщал о поражении склада хранения готовой продукции, — здание полностью сгорело, предварительно там хранились капсюли боеприпасов к огнестрельному оружию.

Отмечалось, что удар был осуществлен с применением 8 ударных БПЛА, а в результате удара:

- поражен склад хранения готовой продукции, здание полностью сгорело (предварительно — капсюли для огнестрельного оружия);

- уничтожено административное помещение;

- 4 БПЛА упали на территории завода (без значительных последствий);

- два БПЛА атаковали цех синтеза взрывчатых веществ.

Напомним, что 18 апреля в сети появились спутниковые фото воинской части в Шуе с последствиями удара БПЛА по казарме 112-й ракетной бригады ВС РФ.