Атака українських дронів на оборонний завод в Муромі: з'явилися супутникові знімки з наслідками (фото)

Українські дрони у Владимирській області РФ під час атаки у ніч проти 30 квітня на "Муромський приладобудівельний завод" і поцілили в склад. Це підтверджують супутникові знімки.

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Їх оприлюднили аналітики з групи Dnipro OSINT ⟨Гарбуз⟩ на своєму телеграм-каналі.

Згідно із оприлюдненими супутниковими знімками, удар прийшовся в один із складів "Муромського приладобудівельного заводу", внаслідок чого той фактично вигорів вщент.

"В результаті нальоту восьми дронів на приладобудівний завод у Муромі знищено щонайменше 1 склад готової продукції, показують супутникові знімки", — йдеться в повідомленні аналітиків.

Супутникові знімки заводу в Муромі

У день атаки російське видання ASTRA повідомляло про влучання дронів у будівлі на території заводу, але доказів, як таких не було. Зазначалося, що після вибуху на підприємстві спалахнув вогонь — вигорів склад готової продукції та прохідна. Площа займання становила 720 кв. м.

Також анонімний телеграм-канал "Досье Шпиона" повідомляв про ураження складу зберігання готової продукції, – будівля повністю згоріла, попередньо там зберігалися капсулі боєприпасів до вогнепальної зброї.

Зазначалося, що удар було здійснено із застосуванням 8 ударних БПЛА, а внаслідок удару:

• уражений склад зберігання готової продукції, будівля повністю згоріла (попередньо – капсулі для вогнепальної зброї);

• знищено адміністративне приміщення;

• 4 БПЛА впали на території заводу (без значних наслідків);

• два БПЛА атакували цех синтезу вибухових речовин.

Нагадаємо, що 18 квітня у мережі з'явились супутникові фото військової частини в Шуї з наслідками удару БПЛА по казармі 112-ї ракетної бригади ЗС РФ.