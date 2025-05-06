"Ударились в многоэтажку": Москву вторую ночь подряд атакуют дроны, детали (видео)

В ночь на 6 мая столицу России — Москву атаковали ударные беспилотники, а обломки одного из них повредили жилой дом.

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Об этом сообщил городской голова Москвы Сергей Собянин.

"На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимают все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", — написал Собянин.

В то же время в российских пабликах обнародовали фото и видео после падения обломков дрона вблизи жилого дома.

"Обломки одного из беспилотников ударились в многоэтажку на Каширском шоссе в Москве", — говорится в сообщении.

Кроме того, Собянин в течение ночи несколько раз увеличивал количество беспилотников, которое якобы сбила российская ПВО.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений", — говорилось в последнем сообщении Собянина в 2:17.

Всего, по его подсчетам, под Москвой было сбито не менее 19 дронов.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаку БпЛА по Москве.

Напомним, в ночь на 5 мая Москву также атаковали ударные беспилотники, а российские аэропорты останавливали работу.

3 мая морской дрон Magura уничтожил российский истребитель Су-30.