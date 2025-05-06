"Вдарилися у багатоповерхівку": Москву другу ніч поспіль атакують дрони, деталі (відео)

У ніч на 6 травня столицю Росії — Москву атакували ударні безпілотники, а уламки одного з них пошкодили житловий будинок.

Related video

Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін.

"На місці падіння уламків одного з безпілотників на Каширському шосе працюють екстрені служби. Вживають усіх необхідних заходів. Серйозних пошкоджень і постраждалих, за попередньою інформацією, немає", — написав Собянін.

Водночас у російських пабліках оприлюднили фото та відео після падіння уламків дрона поблизу житлового будинку.

"Уламки одного з безпілотників вдарилися у багатоповерхівку на Каширському шосе в Москві", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Собянін протягом ночі кілька разів збільшував кількість безпілотників, яку нібито збила російська ППО.

"Силами ППО Міноборони знищено ще десять безпілотників, що летіли на Москву з різних напрямків", — йшлося в останньому повідомленні Собяніна о 2:17.

Загалом, за його підрахунками, під Москвою було збито щонайменше 19 дронів.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаку БпЛА по Москві.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня Москву також атакували ударні безпілотники, а російські аеропорти зупиняли роботу.

3 травня морський дрон Magura знищив російський винищувач Су-30.