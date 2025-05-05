Москву атакували ударні безпілотники: російські аеропорти зупинили роботу (відео)

У ніч на 5 травня безпілотники атакували столицю РФ — Москву. На підходах до міста збили кілька дронів.

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Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін.

"Силами ППО Міноборони в міському окрузі Подольськ відбито атаку чотирьох безпілотників, що летіли на Москву", — написав Собянін.

Він уточнив, що на місці падіння уламків дронів, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає.

"Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — наголосив Собянін.

Водночас російське видання Baza повідомило, що в міжнародних аеропортах Домодєдово та Внуково введено план "Ковер", який передбачає призупинку усіх цивільних рейсів.

"Затримано рейси на виліт і на приліт", — йдеться у повідомленні.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала дронової атаки на Москву.

Нагадаємо, 3 травня морський дрон Magura знищив російський винищувач Су-30.

У цей же день Дмитро Медведєв пригрозив знищити Київ за "провокації" на параді у Москві.