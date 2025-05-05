Москву атакували ударні безпілотники: російські аеропорти зупинили роботу (відео)
У ніч на 5 травня безпілотники атакували столицю РФ — Москву. На підходах до міста збили кілька дронів.
Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін.
"Силами ППО Міноборони в міському окрузі Подольськ відбито атаку чотирьох безпілотників, що летіли на Москву", — написав Собянін.
Він уточнив, що на місці падіння уламків дронів, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає.
"Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — наголосив Собянін.
Водночас російське видання Baza повідомило, що в міжнародних аеропортах Домодєдово та Внуково введено план "Ковер", який передбачає призупинку усіх цивільних рейсів.
"Затримано рейси на виліт і на приліт", — йдеться у повідомленні.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала дронової атаки на Москву.
Нагадаємо, 3 травня морський дрон Magura знищив російський винищувач Су-30.
У цей же день Дмитро Медведєв пригрозив знищити Київ за "провокації" на параді у Москві.