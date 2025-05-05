Москву атаковали ударные беспилотники: российские аэропорты остановили работу (видео)

В ночь на 5 мая беспилотники атаковали столицу РФ — Москву. На подходах к городу сбили несколько дронов.

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Об этом сообщил городской голова Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву", — написал Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков дронов, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

"Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — подчеркнул Собянин.

В то же время российское издание Baza сообщило, что в международных аэропортах Домодедово и Внуково введен план "Ковер", который предусматривает приостановку всех гражданских рейсов.

"Задержаны рейсы на вылет и на прилет", — говорится в сообщении.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала дроновой атаки на Москву.

Напомним, 3 мая морской дрон Magura уничтожил российский истребитель Су-30.

В этот же день Дмитрий Медведев пригрозил уничтожить Киев за "провокации" на параде в Москве.