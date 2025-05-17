СБУ атакували склад боєприпасів росіян в Криму: на місці виникла пожежа, є загиблі

У ніч на 16 травня дрони Служби безпеки України завдали точного удару по складах боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони Російської Федерації, що розташовані біля населеного пункту Перевальне в окупованому Криму.

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Про це повідомили джерела Фокусу в українських спецслужбах.

За словами співрозмовника, унаслідок атаки було уражено об’єкти, де зберігалися військова техніка, озброєння та пально-мастильні матеріали. На місці стався потужний вибух, а згодом виникла масштабна пожежа. На поширених у соцмережах відео можна побачити детонацію боєприпасів і густий дим, що підіймається над територією військової частини. Росіяни змушені навіть тимчасово перекрити рух на трасі Сімферополь — Алушта, яка пролягає поблизу Перевального.

Також повідомляється про загиблих російських військовослужбовців, які перебували на складі під час атаки. Точна кількість втрат уточнюється.

""СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", — додав співрозмовник.

Раніше Фокус писав, що українські дрони у Владимирській області РФ під час атаки у ніч проти 30 квітня на "Муромський приладобудівельний завод" поцілили в склад. Це підтверджують супутникові знімки.

Нагадаємо, У ніч на 6 травня столицю Росії — Москву атакували ударні безпілотники, а уламки одного з них пошкодили житловий будинок. Тоді зазначалось, що силами ППО Міноборони знищено ще десять безпілотників, що летіли на Москву з різних напрямків.