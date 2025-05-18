Десятки "Шахедов": Киевскую область массированно атакуют российские БпЛА, что известно

Ночью 18 мая Россия массированно атаковала Киевскую область ударными БпЛА типа "Шахед": было громко вблизи столицы и в разных уголках области. OSINT-каналы фиксировали движение нескольких десятков дронов.

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Фокус собрал информацию о ночном обстреле Киевщины.

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена около 23:40 часов 17 мая из-за движения ударных БпЛА, которые заходили в воздушное пространство Украины с восточного направления, двигались через Сумскую и Черниговскую области.

Около полуночи Воздушные силы Украины сообщили о фиксации "Шахедов" на юге и востоке Киевской области, БпЛА держали курс в направлении столицы.

Скриншот | предупреждения Воздушных сил Украины

Около 01:00 часов в Киевской области прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны по вражеским "Шахедам".

Атака продолжилась и около 02:30 — в области слышали повторные звуки взрывов.

Около 02:50 часов "Шахеды" добрались до окраин Киева, там прогремели взрывы и работала противовоздушная оборона.

Серия взрывов прогремела также в Василькове Киевской области. Корреспондент Фокуса сообщил о взрывах также в Боярке.

По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", "Шахеды" массированно атаковали Васильков несколькими волнами и с разных направлений.

Скриншот | предупреждение о "Шахеды" в направлении Василькова

Скриншот | предупреждение о "Шахеды" в направлении Василькова

Общественный деятель Андрей Смолий сообщил в своем Telegram-канале, что в Василькове в результате атаки БпЛА поднялись пожары.

Скриншот | Смолий об атаке по Василькову

По состоянию на 04:00 час атака БпЛА по Киевщине продолжается, мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщил о движении еще около десятка "Шахедов" в направлении Василькова, а также дроны возле Боярки, Фастова, Борисполя и в Белоцерковском районе.

Отметим, что взрывы ночью 18 мая прогремели также в Кременчуге Полтавской области, как сообщил корреспондент Фокуса.

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Напомним, 17 мая Сумская областная военная администрация сообщила, что РФ атаковала рейсовый автобус в Сумской области, из-за чего 9 человек погибли и еще 7 были ранены.

Вскоре после атаки автобуса президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия убила семью, которая находилась внутри.