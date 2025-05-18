Десятки "Шахедів": Київщину масовано атакують російські БпЛА, що відомо

Уночі 18 травня Росія масовано атакувала Київську область ударними БпЛА типу "Шахед": було гучно поблизу столиці та у різних куточках області. OSINT-канали фіксували рух кількох десятків дронів.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічного обстрілу Київщини.

Повітряну тривогу у Київській області було оголошено близько 23:40 години 17 травня через рух ударних БпЛА, які заходили у повітряний простір України зі східного напрямку, рухалися крізь Сумщину та Чернігівщину.

Близько опівночі Повітряні сили України повідомили про фіксацію "Шахедів" на півдні та сході Київщини, БпЛА тримали курс у напрямку столиці.

Скріншот | попередження Повітряних сил України

Близько 01:00 години у Київській області прогриміли вибухи, працювали сили протиповітряної оборони по ворожих "Шахедах".

Атака продовжилася і близько 02:30 — в області чули повторні звуки вибухів.

Близько 02:50 години "Шахеди" дісталися околиць Києва, там прогриміли вибухи та працювала протиповітряна оборона.

Серія вибухів пролунала також у Василькові Київської області. Кореспондент Фокусу повідомив про вибухи також у Боярці.

За даними моніторингового каналу "Николаевский Ванек", "Шахеди" масовано атакували Васильків кількома хвилями та з різних напрямків.

Скріншот | попередження про "Шахеди" у напрямку Василькова

Скріншот | попередження про "Шахеди" у напрямку Василькова

Громадський діяч Андрій Смолій повідомив у своєму Telegram-каналі, що у Василькові внаслідок атаки БпЛА здійнялися пожежі.

Скріншот | Смолій про атаку по Василькову

Станом на 04:00 годину атака БпЛА по Київщині триває, моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомив про рух ще близько десятка "Шахедів" у напрямку Василькова, а також дрони біля Боярки, Фастова, Борисполя та у Білоцерківському районі.

Зазначимо, що вибухи уночі 18 травня прогриміли також у Кременчуці Полтавської області, як повідомив кореспондент Фокусу.

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Нагадаємо, 17 травня Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що РФ атакувала рейсовий автобус у Сумській області, через що 9 людей загинуло та ще 7 було поранено.

Невдовзі після атаки автобусу президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вбила сім'ю, яка перебувала усередині.