Росія вбила сім'ю, яка їхала у маршрутці: Зеленський відреагував на удар по Сумщині

Вранці 17 травня ЗС РФ вдарили по рейсовому автобусу, який виїжджав з міста Білопілля. Президент Володимир Зеленський наголосив, що окупанти свідомо скоїли вбивство цивільних людей.

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Про це відомо з публікації президента України Володимира Зеленського від 17 травня.

"У лікарнях зараз семеро поранених після удару російського дрона по звичайній маршрутці. У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару", — написав він.

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих, наголосивши, що усі жертви — це мирні мешканці.

Фото наслідків удару по Сумщині 17 травня Фото: Володимир Зеленський

"І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", — заявив він.

Зеленський зауважив, що 16 травня була можливість припинити вогонь, і Україна давно пропонує повне й безумовне перемир’я задля збереження життя. Росія ж, зі слів президента, "зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі". Він закликав тиснути на країну-агресорку, щоб вбивства припинились.

Фото наслідків удару по Сумщині 17 травня Фото: Володимир Зеленський

"Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни", — написав він.

Президент додав, що чекає від США, Європі й усіх партнерів "сильних санкцій" проти РФ. Також він подякував усім, хто допомагає "не словами, а силою".

У ДСНС повідомили, що за допомогою спеціальних інструментів деблокували тіла загиблих з понівеченого автобуса на Сумщині. За попередніми даними, внаслідок удару ЗС РФ загинули 9 осіб, ще семеро отримали поранення.

Нагадаємо, вночі на 16 травня дрони СБУ вдарили по складах боєприпасів ЗС РФ, розташованих у захопленому ворогом Криму. Джерела повідомили Фокусу, що на місті стався потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа.

Аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ вибили російських окупантів з села Багатир і повернули туди український стяг. Ворог атакував піхотою та мотоциклами, але прорив не вдався.