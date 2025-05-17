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Росія вбила сім'ю, яка їхала у маршрутці: Зеленський відреагував на удар по Сумщині

Удар по автобусу поблизу Білопілля, удар по автобусу, удар по маршрутці, удар по Білопіллю, удар Білопілля, обстріл Білопілля, Сумська область, ЗС РФ
Фото: ДСНС | ЗС РФ зранку вдарили по автобусу з цивільними людьми

Вранці 17 травня ЗС РФ вдарили по рейсовому автобусу, який виїжджав з міста Білопілля. Президент Володимир Зеленський наголосив, що окупанти свідомо скоїли вбивство цивільних людей.

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Про це відомо з публікації президента України Володимира Зеленського від 17 травня.

"У лікарнях зараз семеро поранених після удару російського дрона по звичайній маршрутці. У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару", — написав він.

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих, наголосивши, що усі жертви — це мирні мешканці.

Удар по автобусу поблизу Білопілля, удар по автобусу, удар по маршрутці, удар по Білопіллю, удар Білопілля, обстріл Білопілля, Сумська область, ЗС РФ Fullscreen
Фото наслідків удару по Сумщині 17 травня
Фото: Володимир Зеленський

"І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", — заявив він.

Зеленський зауважив, що 16 травня була можливість припинити вогонь, і Україна давно пропонує повне й безумовне перемир’я задля збереження життя. Росія ж, зі слів президента, "зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі". Він закликав тиснути на країну-агресорку, щоб вбивства припинились.

Удар по автобусу поблизу Білопілля, удар по автобусу, удар по маршрутці, удар по Білопіллю, удар Білопілля, обстріл Білопілля, Сумська область, ЗС РФ Fullscreen
Фото наслідків удару по Сумщині 17 травня
Фото: Володимир Зеленський

"Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни", — написав він.

Президент додав, що чекає від США, Європі й усіх партнерів "сильних санкцій" проти РФ. Також він подякував усім, хто допомагає "не словами, а силою".

У ДСНС повідомили, що за допомогою спеціальних інструментів деблокували тіла загиблих з понівеченого автобуса на Сумщині. За попередніми даними, внаслідок удару ЗС РФ загинули 9 осіб, ще семеро отримали поранення.

Нагадаємо, вночі на 16 травня дрони СБУ вдарили по складах боєприпасів ЗС РФ, розташованих у захопленому ворогом Криму. Джерела повідомили Фокусу, що на місті стався потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа.

Аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ вибили російських окупантів з села Багатир і повернули туди український стяг. Ворог атакував піхотою та мотоциклами, але прорив не вдався.