РФ ударила по автобусу на Сумщині: 9 загиблих, 7 постраждалих, в Білопіллі оголошено траур
В суботу вранці 17 травня Росія вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині. В результаті атаки 9 людей загинуло, ще 7 поранено.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, Збройні сили Російської Федерації вдарили засобами ураження "Ланцет" по рейсовому автобусу "Білопілля — Суми" на виїзді з міста Білопілля о 06:17 ранку. На місце події відразу прибула швидка медична допомога, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та поліція.
Згодом в ОВА зазначили, що внаслідок удару ворожого БпЛА по рейсовому автобусу поблизу Білопілля загинули 9 людей, ще 4 поранені. Однак о 09:00 стало відомо, що кількість поранених зросла до семи, троє з них у важкому стані.
В Національній поліції додали, що на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази та фіксують злочини.
Голова Білопільської громади Юрій Зарко повідомив, що у Білопіллі оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок удару РФ по автобусу. За його словами, у памʼять за вбитими мирними людьми у місті оголошено траур з 17 по 19 травня.
"Цей день увійде в історію нашого міста, як "чорна субота". Навіть фашисти не робили подібного", — додав він.
Раніше Фокус писав, що армія РФ вранці 12 травня атакувала дроном службовий автомобіль енергетиків біля міста Суми. Унаслідок вибуху є загиблий і поранені.
Додамо, що у середу, 14 травня росіяни завдали ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури в Сумах. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще шестеро дістали поранення, з яких двоє перебувають у важкому стані.