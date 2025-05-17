РФ ударила по автобусу на Сумщині: 9 загиблих, 7 постраждалих, в Білопіллі оголошено траур

В суботу вранці 17 травня Росія вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині. В результаті атаки 9 людей загинуло, ще 7 поранено.

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Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, Збройні сили Російської Федерації вдарили засобами ураження "Ланцет" по рейсовому автобусу "Білопілля — Суми" на виїзді з міста Білопілля о 06:17 ранку. На місце події відразу прибула швидка медична допомога, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та поліція.

Згодом в ОВА зазначили, що внаслідок удару ворожого БпЛА по рейсовому автобусу поблизу Білопілля загинули 9 людей, ще 4 поранені. Однак о 09:00 стало відомо, що кількість поранених зросла до семи, троє з них у важкому стані.

РФ ударила по рейсовому автобусу РФ ударила по рейсовому автобусу

В Національній поліції додали, що на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази та фіксують злочини.

РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині

Голова Білопільської громади Юрій Зарко повідомив, що у Білопіллі оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок удару РФ по автобусу. За його словами, у памʼять за вбитими мирними людьми у місті оголошено траур з 17 по 19 травня.

"Цей день увійде в історію нашого міста, як "чорна субота". Навіть фашисти не робили подібного", — додав він.

Раніше Фокус писав, що армія РФ вранці 12 травня атакувала дроном службовий автомобіль енергетиків біля міста Суми. Унаслідок вибуху є загиблий і поранені.

Додамо, що у середу, 14 травня росіяни завдали ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури в Сумах. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще шестеро дістали поранення, з яких двоє перебувають у важкому стані.