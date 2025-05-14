Двоє людей загинуло, шестеро – поранені: армія РФ вдарила по обʼєкту інфраструктури в Сумах

У середу, 14 травня росіяни завдали ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури в Сумах.

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Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Наслідки удару росіян зʼясовуються. На місці події працюють відповідні служби", — йдеться в повідомленні.

Згодом в обласній військовій адміністрації повідомили, що в результаті ракетного обстрілу загинула одна особа, ще семеро отримали поранення. Троє з поранених перебувають у критичному стані.

Пізніше в Сумській МВА оновили інформацію і повідомили, що внаслідок російської атаки на промисловий обʼєкт загинули дві людини, ще шестеро дістали поранення, з яких двоє перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, Росія запустила по Україні ударні дрони "Шахед" вночі, 14 травня. Повітряну тривогу оголошували в низці областей, унаслідок атаки прогриміло багато вибухів.

Також повідомлялося, що вранці 12 травня війська РФ атакували дроном службовий автомобіль енергетиків біля міста Суми. Унаслідок вибуху є загиблий і поранені.