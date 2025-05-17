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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

РФ ударила по автобусу на Сумщине: 9 погибших, 7 пострадавших, в Белополье объявлен траур

Обстрел Сумщины, обстрел автобуса, Белополье, сумская область новости, война, автобус
Фото: Сумская областная военная администрация | Последствия удара по автобусу

В субботу утром 17 мая Россия ударила по рейсовому автобусу на Сумщине. В результате атаки 9 человек погибли, еще 7 ранены.

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Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

По словам председателя Сумской ОВА Олега Григорова, Вооруженные силы Российской Федерации ударили средствами поражения "Ланцет" по рейсовому автобусу "Белополье — Сумы" на выезде из города Белополье в 06:17 утра. На место происшествия сразу прибыла скорая медицинская помощь, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и полиция.

Впоследствии в ОВА отметили, что в результате удара вражеского БПЛА по рейсовому автобусу вблизи Белополья погибли 9 человек, еще 4 ранены. Однако в 09:00 стало известно, что количество раненых возросло до семи, трое из них в тяжелом состоянии.

РФ ударила по рейсовому автобусу Fullscreen
РФ ударила по рейсовому автобусу
РФ ударила по рейсовому автобусу Fullscreen
РФ ударила по рейсовому автобусу
РФ ударила по рейсовому автобусу
РФ ударила по рейсовому автобусу

В Национальной полиции добавили, что на месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрела, собирают доказательства и фиксируют преступления.

РФ ударила по рейсовому автобусу в Сумской области Fullscreen
РФ ударила по рейсовому автобусу в Сумской области
РФ ударила по рейсовому автобусу в Сумской области Fullscreen
РФ ударила по рейсовому автобусу в Сумской области
РФ ударила по рейсовому автобусу в Сумской области
РФ ударила по рейсовому автобусу в Сумской области

Глава Белопольской громады Юрий Зарко сообщил, что в Белополье объявили трехдневный траур по погибшим в результате удара РФ по автобусу. По его словам, в память об убитых мирных людях в городе объявлен траур с 17 по 19 мая.

"Этот день войдет в историю нашего города, как "черная суббота". Даже фашисты не делали подобного", — добавил он.

Ранее Фокус писал, что армия РФ утром 12 мая атаковала дроном служебный автомобиль энергетиков возле города Сумы. В результате взрыва есть погибший и раненые.

Добавим, что в среду, 14 мая россияне нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.