РФ ударила по автобусу на Сумщине: 9 погибших, 7 пострадавших, в Белополье объявлен траур

В субботу утром 17 мая Россия ударила по рейсовому автобусу на Сумщине. В результате атаки 9 человек погибли, еще 7 ранены.

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Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

По словам председателя Сумской ОВА Олега Григорова, Вооруженные силы Российской Федерации ударили средствами поражения "Ланцет" по рейсовому автобусу "Белополье — Сумы" на выезде из города Белополье в 06:17 утра. На место происшествия сразу прибыла скорая медицинская помощь, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и полиция.

Впоследствии в ОВА отметили, что в результате удара вражеского БПЛА по рейсовому автобусу вблизи Белополья погибли 9 человек, еще 4 ранены. Однако в 09:00 стало известно, что количество раненых возросло до семи, трое из них в тяжелом состоянии.

РФ ударила по рейсовому автобусу РФ ударила по рейсовому автобусу

В Национальной полиции добавили, что на месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрела, собирают доказательства и фиксируют преступления.

РФ ударила по рейсовому автобусу в Сумской области РФ ударила по рейсовому автобусу в Сумской области

Глава Белопольской громады Юрий Зарко сообщил, что в Белополье объявили трехдневный траур по погибшим в результате удара РФ по автобусу. По его словам, в память об убитых мирных людях в городе объявлен траур с 17 по 19 мая.

"Этот день войдет в историю нашего города, как "черная суббота". Даже фашисты не делали подобного", — добавил он.

Ранее Фокус писал, что армия РФ утром 12 мая атаковала дроном служебный автомобиль энергетиков возле города Сумы. В результате взрыва есть погибший и раненые.

Добавим, что в среду, 14 мая россияне нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.