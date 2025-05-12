ВС РФ атаковали дроном автомобиль энергетиков под Сумами: один погиб, много раненых (фото)

Армия РФ утром 12 мая атаковала дроном служебный автомобиль энергетиков возле города Сумы. В результате взрыва есть погибший и раненые.

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О последствиях прилета сообщил в Facebook глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Последствия атаки россиян выясняются. На месте происшествия работают спасатели", — кратко пояснил он.

Удар нанесли по автомобилю одного из предприятий критической инфраструктуры

Сумская ОВА уточнила, что удар нанесли по служебному автомобилю одного из предприятий критической инфраструктуры, который находился на окраине города Сумы. В результате удара предварительно погиб 1 человек, трое раненых.

"Сумыоблэнерго" подтвердило информацию о погибшем в результате атаки российским ударным БПЛА по автомобилю с работниками. Сумская областная прокуратура заявила о гибели 44-летнего водителя и инициировала расследование по факту военных преступлений армии РФ.

В Сумской ОВА утром 12 мая привели статистику обстрелов региона. Войска России атаковали 33 населенных пункта в 12 территориальных общинах.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. В результате обстрелов в течение суток один человек погиб и один получил травмы.

Фокус ранее писал, что из-за удара по пригороду Сум 6 мая погибли шестилетний мальчик, девушка и мужчина. Еще восемь человек получили ранения.

Сумская ОВА опровергла оккупацию сел Журавка, Веселовка, Басовка и Новенькое в Сумской области. Войска РФ хотят создать буферную зону на территории региона.