ВС РФ атаковали дроном автомобиль энергетиков под Сумами: один погиб, много раненых (фото)
Армия РФ утром 12 мая атаковала дроном служебный автомобиль энергетиков возле города Сумы. В результате взрыва есть погибший и раненые.
О последствиях прилета сообщил в Facebook глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"Последствия атаки россиян выясняются. На месте происшествия работают спасатели", — кратко пояснил он.
Сумская ОВА уточнила, что удар нанесли по служебному автомобилю одного из предприятий критической инфраструктуры, который находился на окраине города Сумы. В результате удара предварительно погиб 1 человек, трое раненых.
"Сумыоблэнерго" подтвердило информацию о погибшем в результате атаки российским ударным БПЛА по автомобилю с работниками. Сумская областная прокуратура заявила о гибели 44-летнего водителя и инициировала расследование по факту военных преступлений армии РФ.
В Сумской ОВА утром 12 мая привели статистику обстрелов региона. Войска России атаковали 33 населенных пункта в 12 территориальных общинах.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. В результате обстрелов в течение суток один человек погиб и один получил травмы.
Фокус ранее писал, что из-за удара по пригороду Сум 6 мая погибли шестилетний мальчик, девушка и мужчина. Еще восемь человек получили ранения.
Сумская ОВА опровергла оккупацию сел Журавка, Веселовка, Басовка и Новенькое в Сумской области. Войска РФ хотят создать буферную зону на территории региона.