Трое погибших, ранены пятеро детей: в Сумах возросло количество пострадавших от атаки россиян

В результате российского удара по пригороду Сум 6 мая погибли шестилетний мальчик, девушка и мужчина. В больнице остаются восемь раненых, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

Related video

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Последствия обстрела пригорода Сум

"Россияне унесли жизни мальчика 6 лет, 20-летней женщины и 41-летнего мужчины. Мои искренние соболезнования родным погибших", — написал Олег Григоров, начальник областной военной администрации и отметил, что в больницах сейчас находятся четверо раненых взрослых и четверо детей: двое в крайне тяжелом состоянии.

В Нацполиции Сумской области сообщили об 11 раненых, среди которых пятеро детей.

"Следственно-оперативные группы полиции фиксируют последствия преступления, открыто уголовное производство по факту ст. 438 Уголовного Кодекса Украины (военные преступления)", — сообщили правоохранители.

Враг ударил по гражданской инфраструктуре в пригороде областного центра около 17:35. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Последствия обстрела пригорода Сум ВС РФ Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области

В ГСЧС сообщили, что россияне ударили баллистической ракетой. На снимках и видео с места происшествия видно полностью разрушенные дома.

В 20:25 мониторинговые каналы сообщили, что россияне вновь начали обстреливать Сумскую область ракетами из Курской области.

Напомним, в конце апреля текущего года ВС РФ начали наступление на Сумскую область. Американский Институт изучения войны подтверждал оккупацию 54 кв. км территории.