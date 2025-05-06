ЗС РФ вдарили балістичною ракетою по передмістю Сум: загинула дитина (фото)

Російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру Сумської громади. Від вибухів загинула дитина, ще шестеро людей дістали поранення.

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Про атаку окупантів повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Попередньо ЗС РФ вдарили по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Загинула дитина внаслідок ворожого ракетного удару по передмістю Сум

Шестеро людей дістали поранення, більшість травмованих — діти. Військові цілі окупанти не переслідували, оскільки били виключно по цивільному об'єкту.

Місцеве видання "Кордон.Медіа" повідомляє про руйнування магазину та пошкодження будинку внаслідок атаки військ РФ по Сумській громаді. Рятувальники гасять пожежу на місці прильоту ракети.

Унаслідок вибуху зруйнувався магазин і пошкодився будинок

Пізніше журналісти зазначили, що загинула не дитина, а 20-річна дівчина.

Нагадаємо, наприкінці квітня поточного року ЗС РФ почали наступ на Сумську область. Американський Інститут вивчення війни підтверджував окупацію 54 кв. км території.

Фокус раніше описував наслідки масованого ракетного удару ЗС РФ у ніч з 23 на 24 квітня. Повітряні Сили ЗСУ тоді зафіксували 215 ворожих цілей.