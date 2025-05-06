ВС РФ ударили баллистической ракетой по пригороду Сум: погиб ребенок (фото)

Российская армия обстреляла гражданскую инфраструктуру Сумской общины. От взрывов погиб ребенок, еще шесть человек получили ранения.

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Об атаке оккупантов сообщила Сумская областная военная администрация.

Предварительно ВС РФ ударили по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой. Погиб ребенок в результате вражеского ракетного удара по пригороду Сум

Шесть человек получили ранения, большинство травмированных — дети. Военные цели оккупанты не преследовали, поскольку били исключительно по гражданскому объекту.

Местное издание "Кордон.Медіа" сообщает о разрушении магазина и повреждении дома в результате атаки войск РФ по Сумской общине. Спасатели тушат пожар на месте прилета ракеты.

В результате взрыва разрушился магазин и повредился дом

Позднее журналисты отметили, что погиб не ребенок, а 20-летняя девушка.

Напомним, в конце апреля текущего года ВС РФ начали наступление на Сумскую область. Американский Институт изучения войны подтверждал оккупацию 54 кв. км территории.

Фокус ранее описывал последствия массированного ракетного удара ВС РФ в ночь с 23 на 24 апреля. Воздушные Силы ВСУ тогда зафиксировали 215 вражеских целей.