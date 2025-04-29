Оккупация четырех сел в Сумской области: что говорят в военной администрации (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации не оккупировали населенные пункты Журавка, Веселовка, Басовка и Новенькое, о которых ранее сообщали аналитики Института изучения войны.

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Об этом рассказали в Сумской областной военной администрации.

Там отметили, что противник продолжает попытки создать буферную зону на территории области, однако существенного успеха ВС РФ не имеют.

"При этом противник применяет обычную для себя тактику разрушения гражданской инфраструктуры. Это происходит на территории населенных пунктов Журавка и Веселовка Хотинской громады, а также сел Басовка и Новенькое Юнаковской громады", — рассказал председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Сейчас, по информации ОВА, соответствующие населенные пункты находятся "в серой зоне". Российской армией эти населенные пункты не контролируются и речь об их оккупации не идет. Там происходят боевые столкновения.

Сейчас из населенных пунктов эвакуировано гражданское население. Враг сейчас не продвигается в указанных направлениях.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины эту информацию не комментировали. На карте аналитиков DeepState эти населенные пункты находятся в серой зоне.

Фото: DeepStateMAP

Ситуация в Сумской области: что известно

Отметим, 28 апреля журналистка "Кордон. Медиа" Алена Яцына рассказала о наступлении РФ в Сумской области, которое началось, ориентировочно, в феврале 2025 года. По ее словам, россияне захватили села на границе к северу от Сум. На карте аналитиков DeepState эти села обозначены в серой зоне, а площадь боевых действий соответствует указанной ISW — 54 кв. км.

В тот же день Генштаб в отчете не подтверждал информацию о продвижении ВС РФ в Сумской области. В то же время представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что враг пытается "протиснуться" и бросает вперед диверсионные группы.

Впоследствии аналитики Института изучения войны подтвердили наступление ВС РФ в Сумской области и продвижение на север от Сум. В то же время российское командование заявило об оккупации почти 100 кв. м, но институт эти данные частично опроверг.