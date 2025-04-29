Окупація чотирьох сіл у Сумській області: що кажуть у військовій адміністрації (відео)

Збройні сили Російської Федерації не окупували населені пункти Журавка, Веселівка, Басівка та Новеньке, про які раніше повідомляли аналітики Інституту вивчення війни.

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Про це розповіли в Сумській обласній військовій адміністрації.

Там зазначили, що противник продовжує спроби створити буферну зону на території області, однак суттєвого успіху ЗС РФ не мають.

"При цьому противник застосовує звичайну для себе тактику руйнації цивільної інфраструктури. Це відбувається на території населених пунктів Журавка та Веселівка Хотінської громади, а також сіл Басівка і Новеньке Юнаківської громади", — розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Нині, за інформацією ОВА, відповідні населені пункти знаходяться "в сірій зоні". Російською армією ці населені пункти не контролюються і про їх окупацію не йдеться. Там відбуваються бойові зіткнення.

Наразі з населених пунктів евакуйовано цивільне населення. Ворог нині не просувається в зазначених напрямках.

В Генеральному штабі Збройних сил України цю інформацію не коментували. На карті аналітиків DeepState ці населені пункти знаходяться в сірій зоні.

Фото: DeepStateMAP

Ситуація в Сумській області: що відомо

Зазначимо, 28 квітня журналістка "Кордон. Медіа" Альона Яцина розповіла про наступ РФ у Сумській області, який почався, орієнтовно, у лютому 2025 року. З її слів, росіяни захопили села на кордоні на північ від Сум. На карті аналітиків DeepState ці села позначені у сірій зоні, а площа бойових дій відповідає вказаній ISW — 54 кв. км.

Того ж дня Генштаб у звіті не підтверджував інформацію про просування ЗС РФ у Сумській області. Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що ворог намагається "протиснутись" та кидає вперед диверсійні групи.

Згодом аналітики Інституту вивчення війни підтвердили наступ ЗС РФ у Сумській області та просування на північ від Сум. Водночас російське командування заявило про окупацію майже 100 кв. м, але інститут ці дані частково спростував.