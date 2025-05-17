Россия убила семью, которая ехала в маршрутке: Зеленский отреагировал на удар по Сумской области

Утром 17 мая ВС РФ ударили по рейсовому автобусу, который выезжал из города Белополье. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты сознательно совершили убийство гражданских людей.

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Об этом известно из публикации президента Украины Владимира Зеленского от 17 мая.

"В больницах сейчас семеро раненых после удара российского дрона по обычной маршрутке. У людей ожоги, переломы, контузии. Все получают нужную помощь. К сожалению, есть погибшие — девять человек. Все детали проверяются. По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара", — написал он.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что все жертвы — это мирные жители.

Фото последствий удара по Сумской области 17 мая Фото: Володимир Зеленський

"И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских", — заявил он.

Зеленский отметил, что 16 мая была возможность прекратить огонь, и Украина давно предлагает полное и безусловное перемирие для сохранения жизни. Россия же, по словам президента, "сохраняет разве что возможность для себя убивать дальше". Он призвал давить на страну-агрессора, чтобы убийства прекратились.

Фото последствий удара по Сумской области 17 мая Фото: Володимир Зеленський

"Без более сильных санкций, без более сильного давления на Россию там не будут искать реальной дипломатии. Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны", — написал он.

Президент добавил, что ждет от США, Европы и всех партнеров "сильных санкций" против РФ. Также он поблагодарил всех, кто помогает "не словами, а силой".

В ГСЧС сообщили, что с помощью специальных инструментов деблокировали тела погибших из искореженного автобуса в Сумской области. По предварительным данным, в результате удара ВС РФ погибли 9 человек, еще семеро получили ранения.

Напомним, ночью на 16 мая дроны СБУ ударили по складам боеприпасов ВС РФ, расположенных в захваченном врагом Крыму. Источники сообщили Фокусу, что на месте произошел мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

Аналитики DeepState сообщили, что ВСУ выбили российских оккупантов из села Багатир и вернули туда украинский флаг. Враг атаковал пехотой и мотоциклами, но прорыв не удался.