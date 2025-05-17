Устойчивые к РЭБ и имеют увеличенную БЧ: россияне говорят, что улучшили возможности "шахедов" (фото)

ВС РФ продолжают совершенствовать характеристики ударных БпЛА, которыми постоянно осуществляют атаки против гражданского населения Украины. В частности россияне сообщили о введении новых "улучшений" в возможностях "Шахедов".

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Об этом говорится в одном из Telеgram-каналов российских военнослужащих.

В частности, сообщается, что россияне улучшили двигатель "шахедов" — теперь БпЛА способны достигать высоты в 3 км и лететь со скоростью более 200 км/ч. Это, по мнению авторов, усложнит работу украинских МОГ (мобильных огневых групп), вертолетов-перехватчиков и самолетов F-16, ведь теперь дрон может внезапно снизиться до 50 м.

ВС РФ улучшили харакетеристики "шахедов" (скриншот поста)

"Доработали наш планер. Теперь они пикируют с высоты 2 км со скоростью 400 км/ч, преодолевая объектовую ПВО. [Также] доработали нашу микроэлектронику. РЭБ, поставленный в рамках американской помощи [для ВСУ — ред.], раньше работал. Больше не работает", — убеждают авторы сообщения.

Также россияне говорят, что якобы доработали "антиспуфинговый алгоритм", который назвали "лучшим в мире". Изменения также касались боевой части ударного БпЛА — теперь вес боевой части увеличен с 50 до 90 кг, а россияне "доработали тактику применения".

Сейчас обнародованную информацию со стороны провоенного российского Telegram-канала невозможно проверить с помощью объективных данных.

Ранее сообщалось, как "Шахеды" приспосабливают под удары по гражданским. Теперь дроны не только атакуют цели, но и оставляют после себя ловушки для гражданских — трубки со взрывчаткой, которые могут сдетонировать в любой момент.

Впоследствии стало известно, что ВСУ презентовали беспилотник "ГУПАЛО-Н". Украинские подразделения и мобильные группы ПВО уже год используют этот БПЛА, который визуально напоминает копию российского "Шахеда".